Зима приносить нам цикл новорічно-різдвяних свят, і майже щодня ми вітаємо когось із Днем ангела. 4 грудня настав час привітати тих, хто носить ім’я Варвара, з їхнім святом. Про це повідомляє Преса України з посиланням на 24 канал.

Свята Варвара вшановується 4 грудня. Вона є великомученицею в православ’ї та католицизмі. Її атрибути — меч, вежа, корона, чаша, хрест та пальмова гілка. Якщо у вас є близькі чи знайомі з іменем Варвара, не забудьте привітати їх з Днем ангела.

Хто така Варвара?

Варвара — одна з найшанованіших святих християнства. Вона народилася у III столітті в місті Геліополі або Нікомедії (сучасна територія Сирії чи Туреччини). Її батько, багатий язичник Діоскор, намагався ізолювати свою доньку від світу, побудувавши для неї вежу. Проте, споглядаючи красу навколишнього світу, Варвара прийняла християнство, що спричинило гнів батька. За свою віру вона зазнала тортур і була обезголовлена близько 306 року. Варвара є покровителькою артилеристів, шахтарів, інженерів і захисницею від раптової смерті.

Привітання в прозі

Дорога Варваро! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів. Бажаю тобі світла в серці, радості в душі та сили долати будь-які виклики.

* * *

З Днем ангела, Варваро! Нехай свята великомучениця стане твоєю небесною покровителькою, даруючи мудрість, віру й любов. Хай кожен день буде наповнений добром і теплом.

* * *

Дорога Варваро! Твоє ім’я звучить, як мелодія сили й краси. У День ангела бажаю тобі, щоб небесна покровителька завжди оберігала твої кроки, дарувала мудрість і натхнення. Ти — людина світла, яка вміє дарувати тепло й підтримку іншим. Нехай твоя доброта повертається сторицею, а життя розквітає щастям і гармонією.

* * *

Зі святом тебе, Варваро! Нехай твій ангел завжди веде тебе дорогою світла, а життя буде сповнене радості, любові й натхнення.

* * *

Варваро, сьогодні твоє свято — день, коли небеса особливо близькі до тебе. Ти маєш рідкісну силу поєднувати ніжність і рішучість, красу й глибину думки. Бажаю, щоб твій ангел завжди тримав тебе за руку, а кожен день був сповнений любові, радості й нових звершень.

* * *

Варваро, прийми щирі побажання добра й любові. Нехай твоя небесна покровителька завжди підтримує тебе, а серце буде сповнене віри й надії.

* * *

Варваро, вітаю тебе зі святом твого ангела! Нехай він завжди буде твоїм невидимим охоронцем, підказує правильні рішення і дарує спокій у серці. Бажаю тобі міцного здоров’я, щирих друзів, натхнення для нових звершень і радості в кожному дні. Хай життя буде щедрим на приємні сюрпризи, а доля веде лише світлими дорогами.

Короткі смс-привітання

З Днем ангела, Варваро! Нехай твій святитель завжди оберігає тебе.

Нехай твій святитель завжди оберігає тебе. Вітаю з іменинами, Варваро! Бажаю тобі безмежної радості та світла в серці.

Бажаю тобі безмежної радості та світла в серці. Зі святом, Варваро! Нехай твій ангел приносить у твоє життя тільки добро.

Нехай твій ангел приносить у твоє життя тільки добро. Дорогій Варварі в день ангела! Бажаю тобі щастя, тепла і любові.

Бажаю тобі щастя, тепла і любові. Варваро, з іменинами! Нехай твоя небесна покровителька оберігає тебе в кожному кроці.

Привітання у віршах

У День святої Варвари я свічку запалю,

І простої молитви слова прошепочу.

Не прошу я слави, влади та багатства,

Дітям та батькам прошу здоров’я, щастя.

Милості та захисту я прошу для них,

Збережи, свята, улюблених і рідних.

У ​день святої Варвари до неба я звертаюсь,

Почуй і допоможи, заступниця свята.

* * *

Ти Варвара наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

* * *

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

* * *

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

Раніше ми розповідали, хто святкує іменини в грудні.