Суспільний мовник оголосив імена дев’ятьох артистів, які вже гарантували собі місце у фіналі Національного відбору на “Євробачення-2026”. Виконавці, які за підсумками двох днів прослуховувань не потрапили до цього переліку, свій шанс ще не втратили – для них у січні проведуть рейтингове онлайн-голосування в застосунку “Дія”. Саме за результатами цього голосування визначать десятого учасника фіналу.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на Суспільне.

До дев’ятки фіналістів уже потрапили:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

“ЩукаРиба”

Фіналісти Нацвідбору

Повний список фіналістів Нацвідбору мають оголосити до 15 січня 2026 року, а фінальне шоу заплановано на лютий.

Свою оцінку формуванню фінального складу учасників дала музична продюсерка Нацвідбору Джамала.

Вона підкреслила, що відбір був непростим, а цьогорічний конкурс обіцяє стати дуже потужним як у вокальному, так і в пісенному сенсі.

“Це був справді непростий процес – сформувати шортлист Нацвідбору-2026. Я бачу його максимально вокальним, пісенним, конкурентним і з дуже цікавими артистами. Для мене це незвична роль – уперше бути музичною продюсеркою. Це ніби написати невелику дисертацію, представляючи кожного учасника перед оргкомітетом”, – пояснила вона.

“Вибір був складним: є виконавці, які не увійшли до шортлиста, але яких я однозначно хотіла б бачити у фіналі. Робота над композиціями триває: аранжування, тексти, вокал… Зі свого боку я залучу всіх, кого можливо, щоб довести все до максимальної якості. Попереду – голосування глядачів. І дуже хочеться попросити всіх не ігнорувати його, адже вирішується доля шістьох артистів. Тому надзвичайно важливо, щоб глядачі були активними й підтримували своїх фаворитів”, – додала Джамала.

Як і в попередні роки, переможця Нацвідбору визначатимуть за підсумковою сумою голосів журі та телеглядачів.

Нагадаємо, що 70-й, ювілейний конкурс “Євробачення” у 2026 році прийматиме Австрія, столиця Відень.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня. Усі шоу пройдуть на арені Wiener Stadthalle, яка вже втретє в історії стане майданчиком для проведення конкурсу.

Раніше ми розповідали, що Джамала презентувала пісню «Ми ховаємся».