Співачка Джамала презентувала свою нову пісню “Ми ховаємся” разом з кліпом. Цей трек відкриває для шанувальників нову грань її творчості і вже встиг справити велике враження на фанатів.

Про нову пісню Джамали розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Джамала підкорила мережу новим кліпом

Співачка і музична продюсерка Національного відбору на Євробачення 2026 представила трек, який стане першим синглом з її майбутнього альбому “Рух мій”. Ця пісня відкриває новий етап у творчості артистки, де вона досліджує теми внутрішньої свободи, прийняття себе і безперервного руху, що триває, попри всі труднощі.

У “Ми ховаємся” Джамала звучить по-новому: з природним флоу, розмовним ритмом і легким відтінком R’n’B. Співачка пояснює, що цей трек для неї — справжній гімн самовираження.

“Це пісня про свободу бути собою. Електронний біт, настрій пост-панк. Для мене ця пісня — своєрідний гімн самовираження. У ній йдеться про те, що ми живемо поза ярликами, поза рамками, поза віком і іменами. Соціум звик усе впорядковувати: ти — номер один, ти — номер два. На нас немає цифр, немає імен — бо ми не ховаємось”, — пояснила Джамала.

За словами артистки, пісня була написана ще в 2019 році, але чекала свого часу, щоб її почули. Разом з треком Джамала представила й новий кліп.

Про кліп і його ідею

“Іноді ми ховаємося від себе, боїмося сміливості просто бути, просто жити, просто радіти. Наші страхи слідують за нами, немов тінь. Хочеться приховати своє ім’я, створити фальшивий акаунт… Але втекти неможливо. Куди б ми не пішли, ми завжди беремо із собою себе. І єдине, що справді звільняє — це дозволити собі бути справжніми,” — поділилася Джамала основною ідеєю кліпу.

Історію про пошук себе створила команда режисера Руслана Махова та хореографа Насті Харченко.

“Ми хотіли дослідити, що стається з людиною, коли вона довго живе у стані прихованості, намагаючись вписатися у форму, яка їй не належить. У танці наші персонажі вперше дозволяють собі чесність. Рухи стають способом зняти ці умовні маски, визнати, що вони довго ховалися від себе”, — розповів режисер Руслан Махов.

Альбом “Рух мій” — рефлексія Джамали

Альбом “Рух мій” стане рефлексією Джамали про життя, яке не зупиняється, навіть попри всі труднощі. Це історії, замальовки та динаміка, що народжуються з моментів, які співачка бачила та відчувала.

“У всьому є рух. Без руху не існує життя,” — підкреслює Джамала.

Раніше ми розповідали про топ-10 пісень, які зараз слухають українці.