На кордоні штатів Невада та Орегон в США було виявлено найбільше родовище літію в світі, що може стати справжнім проривом для енергетичних технологій. Під стародавнім вулканічним кратером знайдено до 40 мільйонів тонн літію — цього елемента, який є основним для виробництва акумуляторів, зокрема для електромобілів.

Потенціал відкриття: до $1,5 трлн

Згідно з нинішніми цінами на карбонат літію в США, який коштує близько $37 тисяч за тонну, вартість всього родовища може досягти $1,5 трильйона. Частина покладів знаходиться дуже близько до поверхні, що значно спрощує їх видобуток, зокрема за допомогою відкритих кар’єрів.

Стратегічне значення для ринку акумуляторів

Світовий попит на літій, за прогнозами експертів, може зрости в 8 разів до 2040 року. Це робить нове родовище стратегічно важливим для ринку акумуляторів, адже літій є ключовим компонентом у виробництві батарей для електричних автомобілів, смартфонів, електроніки та інших технологій. Зростання попиту на електромобілі в умовах глобальної тенденції до зменшення викидів парникових газів лише підсилює роль літію на світовому ринку.

Екологічні ризики

Не дивлячись на величезний потенціал, видобуток літію пов’язаний з численними екологічними проблемами. Один з головних викликів — це виснаження водних ресурсів, оскільки процес видобутку літію потребує значних обсягів води. Це питання стає все більш актуальним, особливо у регіонах, де водні ресурси вже є обмеженими.

Літій і альтернативи

Попри активний розвиток альтернативних технологій, таких як натрій-іонні батареї, літій залишається незамінним металом для створення акумуляторів, зокрема для електричних автомобілів. Очікується, що з часом зростатиме не тільки попит на літій, але й на технології для його більш ефективного видобутку та використання.

Це відкриття у США має величезне значення не лише для ринку літію, але й для розвитку світової енергетики в цілому, і воно відіграватиме важливу роль у перехід до чистих та сталих енергетичних рішень у майбутньому.

Українські родовища літію VS американське відкриття — у чому різниця

Для розуміння масштабу нового американського родовища важливо порівняти його з ресурсами, доступними в Україні. За офіційними даними, найбільше українське родовище — Положівське родовище в Кіровоградській області — містить понад 760 000 тонн еквівалента карбонату літію. Ще три розвідані родовища — Добра ділянка (також на Кіровоградщині), Шевченківське родовище (на Донеччині) та Крута Балка (у Запорізькій області) — разом дають запас, який оцінюють у 500–760 тисяч тонн.

На фоні цього американське родовище — з до 40 мільйонів тонн літію — виглядає гігантом. Його потенціал перевищує загальні оцінені запаси всіх відомих українських родовищ разом узятих у понад 50 разів. Це різниця, яка підкреслює масштаби: доки українські поклади поки перебувають на стадії розвідки або початку видобутку, нове американське родовище вже є справжнім “гігантом” для світового ринку.

Такий масштаб впливу означає, що США отримують значну перевагу у забезпеченні сировиною для батарей, електрокарів та інших технологій. Водночас українські родовища, хоч і мають потенціал, потребують великих інвестицій і часу, щоб наблизитися до подібних обсягів видобутку.

