Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 3 Грудня

Потужні магнітні бурі 3-4 грудня: що потрібно знати та як знизити їх вплив

3-4 грудня прогнозується посилення геомагнітної активності.
Дяченко Олена  Здоров'я Коментарів немає3 хвилин читання
Потужні магнітні бурі 3-4 грудня: що потрібно знати та як знизити їх вплив
Потужні магнітні бурі 3-4 грудня: що потрібно знати та як знизити їх вплив

3-4 грудня прогнозується посилення геомагнітної активності – у ці дні можливі магнітні бурі, які здатні позначитися як на самопочутті людей, так і на стабільності роботи техніки. Особливу увагу варто приділити своєму стану метеочутливим людям, а також тим, хто має хронічні захворювання чи проблеми із серцево-судинною системою.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, хто належить до групи ризику та які прості дії допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур на організм.

Прогноз магнітних бур 3-4 грудня

  • 3 грудня, середа – очікується магнітна буря класу G1 (індекс Kp 5-6).
  • 4 грудня, четвер – прогнозується магнітна буря рівня G1 (Kp 5-6), яка може бути особливо відчутною для метеочутливих людей.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря – це стан збурення магнітного поля Землі, що виникає через потужні потоки заряджених частинок, які надходять від Сонця. Коли ці частинки досягають нашої планети, магнітосфера починає коливатися, і саме ці зміни ми сприймаємо як магнітні бурі.

Рівень активності зазвичай оцінюють за шкалою Kp:

  • Kp 3-4 – помірні збурення, які можуть спричиняти легкий дискомфорт.
  • Kp 5-7 – більш виражені порушення, здатні впливати як на роботу техніки, так і на самопочуття людей.

Як це впливає на техніку

Під час сильніших геомагнітних збурень можуть спостерігатися технічні збої та перебої в роботі електронних систем. Зокрема, можливі:

  • нестабільність у роботі GPS та інших супутникових систем;
  • проблеми з радіозв’язком і окремими комунікаційними каналами;
  • коливання напруги в енергомережах, що інколи призводить до спрацювання захисту або короткочасних збоїв.

Як бурі впливають на людей

Навіть відносно помірні магнітні коливання можуть викликати погіршення самопочуття, особливо у чутливих до змін погоди людей. Серед найпоширеніших симптомів:

  • головний біль;
  • напади мігрені;
  • запаморочення;
  • відчуття сильної втоми;
  • підвищена сонливість;
  • емоційні гойдалки та перепади настрою;
  • проблеми з концентрацією уваги;
  • загальна слабкість;
  • дратівливість;
  • загострення наявних хронічних хвороб.

Хто у групі ризику

Найсильніше магнітні бурі можуть позначатися на здоров’ї людей, які вже мають проблеми зі здоров’ям або підвищену чутливість до погодних змін. До групи ризику належать:

  • люди із серцево-судинними захворюваннями;
  • пацієнти з артеріальною гіпертензією;
  • метеочутливі та метеозалежні люди;
  • особи похилого віку;
  • люди з неврологічними або ендокринними порушеннями.

Як захистити свій організм

Щоб пом’якшити можливий вплив магнітних бур на самопочуття, лікарі радять дотримуватися кількох простих, але важливих рекомендацій:

  • підтримувати стабільний режим сну та харчування;
  • за можливості уникати стресових ситуацій і надмірних фізичних чи емоційних навантажень;
  • щодня виходити на свіже повітря, хоча б на нетривалі прогулянки;
  • регулярно провітрювати приміщення;
  • пити достатню кількість чистої води протягом дня;
  • обов’язково знаходити час для відпочинку та розслаблення;
  • займатися помірною фізичною активністю без перевантажень;
  • зменшити споживання кави та енергетичних напоїв, відмовитися від жирної, важкої їжі та алкоголю;
  • людям із хронічними захворюваннями – тримати при собі призначені ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря;
  • стежити за оновленнями прогнозів і попередженнями фахівців щодо геомагнітної обстановки.

Раніше ми розповідали, що вітаміни можуть бути небезпечними.

Post Views: 28
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.