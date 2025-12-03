3-4 грудня прогнозується посилення геомагнітної активності – у ці дні можливі магнітні бурі, які здатні позначитися як на самопочутті людей, так і на стабільності роботи техніки. Особливу увагу варто приділити своєму стану метеочутливим людям, а також тим, хто має хронічні захворювання чи проблеми із серцево-судинною системою.

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, хто належить до групи ризику та які прості дії допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур на організм.

Прогноз магнітних бур 3-4 грудня

3 грудня, середа – очікується магнітна буря класу G1 (індекс Kp 5-6).

– очікується магнітна буря класу G1 (індекс Kp 5-6). 4 грудня, четвер – прогнозується магнітна буря рівня G1 (Kp 5-6), яка може бути особливо відчутною для метеочутливих людей.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря – це стан збурення магнітного поля Землі, що виникає через потужні потоки заряджених частинок, які надходять від Сонця. Коли ці частинки досягають нашої планети, магнітосфера починає коливатися, і саме ці зміни ми сприймаємо як магнітні бурі.

Рівень активності зазвичай оцінюють за шкалою Kp:

Kp 3-4 – помірні збурення, які можуть спричиняти легкий дискомфорт.

– помірні збурення, які можуть спричиняти легкий дискомфорт. Kp 5-7 – більш виражені порушення, здатні впливати як на роботу техніки, так і на самопочуття людей.

Як це впливає на техніку

Під час сильніших геомагнітних збурень можуть спостерігатися технічні збої та перебої в роботі електронних систем. Зокрема, можливі:

нестабільність у роботі GPS та інших супутникових систем;

проблеми з радіозв’язком і окремими комунікаційними каналами;

коливання напруги в енергомережах, що інколи призводить до спрацювання захисту або короткочасних збоїв.

Як бурі впливають на людей

Навіть відносно помірні магнітні коливання можуть викликати погіршення самопочуття, особливо у чутливих до змін погоди людей. Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль;

напади мігрені;

запаморочення;

відчуття сильної втоми;

підвищена сонливість;

емоційні гойдалки та перепади настрою;

проблеми з концентрацією уваги;

загальна слабкість;

дратівливість;

загострення наявних хронічних хвороб.

Хто у групі ризику

Найсильніше магнітні бурі можуть позначатися на здоров’ї людей, які вже мають проблеми зі здоров’ям або підвищену чутливість до погодних змін. До групи ризику належать:

люди із серцево-судинними захворюваннями;

пацієнти з артеріальною гіпертензією;

метеочутливі та метеозалежні люди;

особи похилого віку;

люди з неврологічними або ендокринними порушеннями.

Як захистити свій організм

Щоб пом’якшити можливий вплив магнітних бур на самопочуття, лікарі радять дотримуватися кількох простих, але важливих рекомендацій:

підтримувати стабільний режим сну та харчування;

за можливості уникати стресових ситуацій і надмірних фізичних чи емоційних навантажень;

щодня виходити на свіже повітря, хоча б на нетривалі прогулянки;

регулярно провітрювати приміщення;

пити достатню кількість чистої води протягом дня;

обов’язково знаходити час для відпочинку та розслаблення;

займатися помірною фізичною активністю без перевантажень;

зменшити споживання кави та енергетичних напоїв, відмовитися від жирної, важкої їжі та алкоголю;

людям із хронічними захворюваннями – тримати при собі призначені ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря;

стежити за оновленнями прогнозів і попередженнями фахівців щодо геомагнітної обстановки.

