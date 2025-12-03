Close Menu
Актуально
Середа, 3 Грудня

Коли вимикатимуть світло у Дніпрі 3 грудня – детальний графік

У Дніпрі на середу, 3 грудня 2025 року, запроваджені погодинні відключення електроенергії за оновленими графіками.
Регионы
У Дніпрі на середу, 3 грудня 2025 року, запроваджені погодинні відключення електроенергії за оновленими графіками. Обмеження споживання діють у межах загальноукраїнського режиму економії електроенергії, запровадженого через дефіцит потужності після нових атак на енергетичну інфраструктуру. Протягом доби світло по черзі вимикатимуть у різних груп споживачів, а час відключень може коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

У місті застосовується поділ на шість черг із двома підчергами в кожній, що дає змогу розподілити навантаження між районами відносно рівномірно. Частина споживачів має по кілька періодів без електроенергії протягом дня, особливо в години пікового споживання. Енергетики рекомендують мешканцям уточнювати свою чергу та підчергу через офіційний сайт або чат-боти ДТЕК, оскільки в разі зміни балансу в мережі можливі оперативні коригування розкладу.

Актуальний графік відключень електроенергії у Дніпрі на 3 грудня

  • 1.1 — 01:30–05:00, 12:00–15:30, 22:30–24:00;
  • 1.2 — 12:00–15:30, 22:30–24:00;
  • 2.1 — 12:00–18:00;
  • 2.2 — 08:00–08:30, 12:00–19:00;
  • 3.1 — 05:00–08:30, 11:00–12:00, 15:30–19:00;
  • 3.2 — 06:00–08:30, 15:30–20:00;
  • 4.1 — 06:00–08:30, 15:30–19:00;
  • 4.2 — 08:00–12:00, 15:30–19:00;
  • 5.1 — 08:30–15:30, 19:00–22:00;
  • 5.2 — 08:30–15:30, 19:00–22:00;
  • 6.1 — 08:30–12:00, 19:00–22:30;
  • 6.2 — 00:00–01:30, 08:30–12:00, 19:00–22:30.
Відключення світла в Дніпрі 3.12
Найскладніша ситуація можлива у ранкові та вечірні години, коли різко зростає рівень споживання електроенергії. У такі періоди не виключають додаткові стабілізаційні відключення, про які обіцяють попереджати окремо через офіційні канали комунікації.

Мешканцям радять завчасно заряджати павербанки, готувати автономні джерела освітлення та регулярно відстежувати повідомлення ДТЕК і муніципальних служб. Також енергетики закликають по можливості зменшувати споживання електроенергії в години наявності світла, щоб знизити навантаження на мережі та уникнути позапланових вимкнень.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі викрили банду, що підробляла документи по всій країні.

