У Дніпрі на середу, 3 грудня 2025 року, запроваджені погодинні відключення електроенергії за оновленими графіками. Обмеження споживання діють у межах загальноукраїнського режиму економії електроенергії, запровадженого через дефіцит потужності після нових атак на енергетичну інфраструктуру. Протягом доби світло по черзі вимикатимуть у різних груп споживачів, а час відключень може коригуватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

У місті застосовується поділ на шість черг із двома підчергами в кожній, що дає змогу розподілити навантаження між районами відносно рівномірно. Частина споживачів має по кілька періодів без електроенергії протягом дня, особливо в години пікового споживання. Енергетики рекомендують мешканцям уточнювати свою чергу та підчергу через офіційний сайт або чат-боти ДТЕК, оскільки в разі зміни балансу в мережі можливі оперативні коригування розкладу.

Актуальний графік відключень електроенергії у Дніпрі на 3 грудня

1.1 — 01:30–05:00, 12:00–15:30, 22:30–24:00;

1.2 — 12:00–15:30, 22:30–24:00;

2.1 — 12:00–18:00;

2.2 — 08:00–08:30, 12:00–19:00;

3.1 — 05:00–08:30, 11:00–12:00, 15:30–19:00;

3.2 — 06:00–08:30, 15:30–20:00;

4.1 — 06:00–08:30, 15:30–19:00;

4.2 — 08:00–12:00, 15:30–19:00;

5.1 — 08:30–15:30, 19:00–22:00;

5.2 — 08:30–15:30, 19:00–22:00;

6.1 — 08:30–12:00, 19:00–22:30;

6.2 — 00:00–01:30, 08:30–12:00, 19:00–22:30.

Відключення світла в Дніпрі 3.12 Відключення світла в Дніпрі 3.12

Найскладніша ситуація можлива у ранкові та вечірні години, коли різко зростає рівень споживання електроенергії. У такі періоди не виключають додаткові стабілізаційні відключення, про які обіцяють попереджати окремо через офіційні канали комунікації.

Мешканцям радять завчасно заряджати павербанки, готувати автономні джерела освітлення та регулярно відстежувати повідомлення ДТЕК і муніципальних служб. Також енергетики закликають по можливості зменшувати споживання електроенергії в години наявності світла, щоб знизити навантаження на мережі та уникнути позапланових вимкнень.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі викрили банду, що підробляла документи по всій країні.