Стабілізаційні відключення електроенергії залишаються актуальними для Полтави та області, і 2 грудня 2025 року для регіону діятиме погодинний графік. Енергетики повідомляють, що застосування обмежень необхідне для вирівнювання навантаження на енергосистему та уникнення аварійних вимкнень.

Протягом доби електропостачання може бути відсутнім у різних районах залежно від черг та підчерг, до яких прив’язані адреси. Мешканцям радять завчасно перевіряти свою чергу та планувати день так, щоб мінімізувати незручності під час відключення світла. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Суспільне.

Графік відключень світла в Полтаві 2 грудня

1 черга, 1 підгрупа: 04:00–05:00, 10:00–13:30, 16:00–19:00, 22:00–23:30

1 черга, 2 підгрупа: 04:30–05:30, 10:30–14:00, 16:30–19:30, 22:30–00:00

2 черга, 1 підгрупа: 05:00–07:00, 11:00–14:30, 17:00–20:00, 23:00–00:00

2 черга, 2 підгрупа: 06:00–07:30, 11:30–15:00, 17:30–20:30, 23:30–00:00

3 черга, 1 підгрупа: 06:00–09:00, 12:00–15:30, 18:00–20:30

3 черга, 2 підгрупа: 00:00–00:30, 06:30–09:30, 12:30–16:00, 18:30–21:00

4 черга, 1 підгрупа: 00:00–01:30, 07:00–10:00, 13:00–16:30, 19:00–21:30

4 черга, 2 підгрупа: 01:00–02:30, 08:00–10:30, 13:30–17:00, 19:30–22:00

5 черга, 1 підгрупа: 02:00–03:00, 08:00–11:00, 14:00–17:30, 20:00–22:30

5 черга, 2 підгрупа: 02:30–03:30, 08:30–12:00, 14:30–17:30, 20:30–22:30

6 черга, 1 підгрупа: 03:00–04:00, 09:00–12:30, 15:00–18:00, 21:00–22:30

6 черга, 2 підгрупа: 03:30–04:30, 09:30–13:00, 15:30–18:30, 21:30–23:00

Як підготуватися до дня з відключеннями

Перед тим як перейти до списку порад, варто підкреслити: стабілізаційні відключення — це прогнозована і контрольована практика, яка дозволяє зберегти працездатність енергосистеми. Підготовка до них допоможе уникнути дискомфорту та зробити день більш організованим, навіть за умови багаторазових вимкнень.

Перевірте свою чергу та підгрупу заздалегідь.

Зарядіть телефони, павербанки та ноутбуки.

Приготуйте альтернативне освітлення: ліхтарики, свічки, акумуляторні лампи.

Заплануйте енерговитратні справи на години, коли електрика буде.

Тримайте поруч запас води та мінімальний набір продуктів, що не потребують нагрівання.

Ситуація в регіоні та важливі зауваги

Енергетики попереджають, що графік може коригуватися у разі потреби. Якщо різко зростає споживання або виникають додаткові технічні обмеження, тривалість або черговість відключень можуть змінити. Саме тому варто стежити за актуальною інформацією упродовж дня. Практика показує, що мешканці, які готуються заздалегідь і орієнтуються на графік, легше переживають період стабілізаційних вимкнень і не стикаються зі значними труднощами.

Раніше ми також розповідали, як в Одеській області вимикатимуть світло 2 грудня.