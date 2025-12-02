У вівторок, 2 грудня 2025 року, в Одесі та Одеській області діють стабілізаційні відключення електроенергії за рішенням НЕК «Укренерго». Це означає, що протягом доби електропостачання у різних районах міста та області обмежують за погодинними графіками, щоб збалансувати навантаження на енергосистему після масованих атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла в Одесі та області на 2 грудня

Черга 1.1 – відключення з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 1.2 – відключення з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 2.1 – відключення з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 2.2 – відключення з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30.

Черга 3.1 – відключення з 12:00 до 16:30 та з 20:00 до 22:30.

Черга 3.2 – відключення з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 22:30.

Черга 4.1 – відключення з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Черга 4.2 – відключення з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.

Черга 5.1 – відключення з 08:00 до 09:30 та з 13:00 до 20:00.

Черга 5.2 – відключення з 13:00 до 17:30.

Черга 6.1 – відключення з 13:00 до 17:00.

Черга 6.2 – відключення з 13:00 до 17:00.

Поради мешканцям

Заздалегідь уточніть свою чергу та перевірте, чи не було оновлено графік упродовж дня.

Зарядіть усі необхідні пристрої та за можливості підготуйте автономні джерела освітлення.

Сплануйте приготування їжі та використання побутової техніки на «світлі» години.

Тримайте під рукою запас води, особливо якщо подача залежить від електронасосів.

Дотримуйтеся режиму економії електроенергії, навіть коли світло є, щоб зменшити ризик додаткових відключень.

Енергетики наголошують, що графіки на 2 грудня можуть коригуватися в разі нових команд від «Укренерго» або зміни ситуації в енергосистемі. Саме тому мешканцям радять періодично звірятися з офіційними каналами оператора та компанії «ДТЕК Одеські електромережі», а також стежити за оновленнями місцевих служб та органів влади.

Окремо фахівці просять мешканців дотримуватися правил безпеки: не вмикати одночасно занадто багато потужних електроприладів після відновлення живлення та уважно стежити за станом домашньої проводки. Відповідальне споживання електроенергії та готовність до можливих змін графіка допоможуть підтримати роботу енергосистеми та зменшити незручності для жителів Одеси й області.

