Концерт Національного хору України імені Григорія Верьовки у Миколаєві відбудеться 10 грудня 2025 року о 18:00 в Концерт-холі «Юність» на проспекті Богоявленському, 39-А. Це буде великий ювілейний концерт, який організатори називають справжнім святом української душі: в одній програмі поєднаються потужний багатоголосий спів, віртуозна народна хореографія та живе оркестрове звучання, повідомляє Преса України.

Глядачам обіцяють атмосферу великого національного дійства, де українська пісня та танець стають головними героями вечора. За словами організаторів, програма розрахована на широку аудиторію – від шанувальників фольклору до тих, хто лише відкриває для себе сучасне прочитання народної традиції. Тривалість концерту становитиме близько двох годин, тож публіка зможе повною мірою зануритися у світ української пісенної й танцювальної культури.

Що відомо про Хор ім.Верьовки

Хор імені Григорія Верьовки вже десятиліттями є одним із головних музичних символів України. Колектив поєднує три творчі складові – велику хорову групу, оркестр народних інструментів та танцювальну трупу, що дозволяє створювати цілісні вокально-хореографічні полотна на сцені. Саме завдяки цьому колектив став візитівкою української культури у світі, виступаючи на найпрестижніших майданчиках різних країн.

Учасники хору відомі своєю недосяжною майстерністю, сценічною харизмою та емоційною щирістю, яка щоразу знаходить відгук у глядачів. Організатори наголошують, що виступ у Миколаєві стане однією з ключових подій концертного туру хору в кінці 2025 року.

Програма концерту

Концертна програма в Миколаєві побудована як яскрава подорож українським фольклором та різними регіонами країни. Увечері 10 грудня глядачі почують і побачать легендарні номери, які давно полюбилися шанувальникам колективу: народні пісні й танці, оркестрові твори та цілісні вокально-хореографічні композиції.

До програми входять такі відомі твори, як «Святковий гопак», «Аркан», «Ой, хмелю», «Туман яром», «Несе Галя воду», «Запорожці», «Козачок з бубнами» та інші перлини українського фольклору. Кожен номер супроводжується яскравими костюмами, постановочною пластикою та живим виконанням, що створює ефект великого фольклорного дійства на сцені. Організатори обіцяють, що цей вечір стане зустріччю з українською душею – глибокою, емоційною та невимушено святковою, а всі вимоги безпеки під час проведення заходу будуть дотримані.

Ціни квитків та де купити

Квитки на концерт хору ім. Г. Г. Верьовки в Концерт-холі «Юність» уже доступні онлайн, а їхня вартість стартує приблизно від 550 до 950 гривень залежно від обраного сектора та місця в залі. Придбати квитки можна на кількох офіційних квиткових сервісах, зокрема на Concert.ua, Internet-bilet, Kasa.com.ua та Karabas.com. На цих платформах глядачі можуть обрати місця на інтерактивній схемі зали, оплатити замовлення онлайн банківською карткою та отримати електронний квиток на e-mail або в особистий кабінет.

У продажі наразі залишається достатньо місць у різних цінових категоріях, проте з огляду на статус колективу очікується, що ближче до дати концерту найкращі місця можуть бути розкуплені.

