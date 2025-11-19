5 грудня 2025 року ужгородців та гостей міста запрошують поринути у простір живого хорового звучання разом із легендарним хором «Гомін». Цього дня в Закарпатському обласному музично-драматичному театрі відбудуться одразу два концерти – о 16:30 та 19:00, тож кожен зможе обрати зручний час. Організатори обіцяють не просто виступ, а справжню емоційну мандрівку, де кожна пісня розкриватиме новий вимір української музичної традиції. Дружня атмосфера театру та камерне звучання хору допоможуть глядачам відчути кожен нюанс багатоголосся. Для багатьох цей вечір може стати не просто культурною подією, а особливою спогадом, до якого захочеться повертатися.

Емоційна подорож у світ хорового співу

Хор «Гомін» відомий тим, що поєднує високу професійну школу з щирим емоційним поданням музики. Кожна композиція в програмі вибудувана так, щоб слухачі пройшли шлях від тихого ліричного переживання до потужного катарсису. У репертуарі цього вечора – як добре знані слухачам твори, так і пісні, які лише нещодавно стали хітами на сцені й у мережі. Особливе місце в програмі посідають композиції, де хор поєднується із сольними голосами, створюючи враження цілісного живого організму. У такому форматі навіть знайомі мелодії звучать по-новому та відкривають несподівані смисли.

Історія колективу та визнання

Хор «Гомін» існує з 1988 року і відтоді послідовно розвиває українську співочу традицію, зберігаючи її глибинну багатоголосну красу. За цей час колектив став учасником численних проєктів, серед яких – звучання у фіналі всесвітньо відомого серіалу «Чорнобиль» від HBO, де хор виконував проникливу «Вічная пам’ять». Визнання в Україні колектив закріпив, отримавши у 2024 році титул найкращого хору країни за версією «Укрінформ», коли вже входив до складу Львівського органного залу.

Новий етап творчого шляху розпочався 2023 року, коли диригент Вадим Яценко очолив ансамбль і вивів його на новий рівень звучання. У жовтні хор виступив у Швеції на міжнародному фестивалі в Нобелівській залі, продемонструвавши світові масштаб української хорової школи.

Звучання української душі на світових сценах

За роки діяльності «Гомін» виступав на провідних сценах США, Франції, Швеції та Великої Британії, що тільки посилило зацікавлення світу українською музикою. У репертуарі колективу – народні колядки, духовна музика, обробки фольклору та сучасні авторські твори, які органічно співіснують в одній програмі. Окрему увагу привертає композиція «Цей сон…» із соло Вадима Яценка, яка набирає мільйони переглядів у соціальних мережах і стала впізнаваною візитівкою хору. Саме поєднання традиції, сучасного аранжування і щирої подачі робить виконання «Гомона» настільки зворушливим. У живому звучанні ця музика резонує з залом і створює відчуття, що кожен слухач стає частиною великого спільного хору.

Квитки на концерт в Ужгороді

Щоб потрапити на виступ, варто подбати про квитки заздалегідь, адже інтерес до хору «Гомін» стабільно високий у різних містах України. За даними квиткових сервісів, вартість квитків в Ужгороді коливається приблизно від 590 до 1490 гривень залежно від місця в залі та обраного сеансу.

Придбати квитки онлайн можна на кількох платформах: офіційний продаж здійснюється через сервіси Concert.ua, Kontramarka.ua та Internet-bilet. Покупка онлайн дозволяє обрати конкретні місця у глядацькій залі та одразу побачити схему розсадки. Це зручно і для тих, хто планує піти на концерт компанією, і для глядачів, які хочуть опинитися ближче до сцени.

Атмосфера, яка залишиться з вами надовго

Живий хор у просторі театру створює особливий емоційний стан, коли музика буквально відчувається тілом. Щоб краще підготуватися до концерту і зробити ці дві години максимально комфортними та насиченими, варто врахувати кілька простих порад. Це допоможе без поспіху зайняти свої місця, насолодитися акустикою залу й повністю зануритися в атмосферу. Окрім того, невеликі організаційні дрібниці можуть суттєво вплинути на загальне враження від події. З огляду на це, перед виходом на концерт можна звернути увагу на такі моменти:

прибути до театру заздалегідь, щоб спокійно знайти свій вхід і місце;

подбати про зручний одяг, адже більшість часу доведеться проводити сидячи;

попередньо вимкнути або перевести телефони в беззвучний режим, щоб не заважати іншим слухачам;

за можливості ознайомитися з репертуаром хору, щоб впізнавати улюблені твори під час виступу;

домовитися з близькими або друзями про зустріч після концерту, щоб поділитися враженнями від почутого.

