Олександр Усик вирішив позбутися титулу чемпіона світу за версією World Boxing Organization (WBO) у важкій вазі, через що втратив статус абсолютного чемпіона.

За офіційною позицією WBO, рішення Усика позбавити себе титулу було зроблене після консультацій і стало формальною заявою. Внаслідок цього Усик залишився з поясами інших організацій — WBA, WBC та IBF, але втратив звання нескореного чемпіона, яке він утримував. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ESPN.com.

Чому Усик пішов на це

Причиною відмови від титулу називають відмову Усика проводити обов’язковий захист проти Фабіо Вордлі, призначений організацією. Керівництво WBO наполягало на проведенні бою за титул з Вордлі, а Усик обрав інший шлях, в результаті чого пояс був вакантним і переведений до Британця.

Хто такий Фабіо Вордлі

Фабіо Вордлі — британський професійний боксер, народився 18 грудня 1994 року в Іпсвічі, Англія. Вордлі має рекорд приблизно 20 перемог, 19 з них — нокаутом, 1 нічия.

До переходу на титульні бої він завоював декілька регіональних чемпіонських поясів: британський (British), європейський (WBO Europe) тощо.

У жовтні 2025 року Вордлі переміг екс‑чемпіона світу Джозефа Паркера технічним нокаутом в 11‑му раунді, після чого був підвищений до повного чемпіона WBO.

Що означає це для Усика та боксу

Через втрату поясу WBO Усик більше не вважається абсолютним (undisputed) чемпіоном. Раніше, після перемоги над Тайсон Ф’юрі і об’єднання поясів, він досяг статусу абсолютного.

Вордлі автоматично став чемпіоном WBO, оскільки пояс залишився вакантним після рішення Усика.

Для Усика це може означати зміну кар’єрного плану, оскільки один із поясів лишився поза контролем, а для боксу це новий чемпіон – нова сторінка у важкій вазі.

Раніше ми розповідали, що Усик сказав про свої плани на майбутнє у боксі.