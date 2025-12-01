У понеділок, 1 грудня 2025 року, у Києві запроваджені стабілізаційні відключення електроенергії за погодинними графіками. Обмеження діють упродовж майже всієї доби та покликані збалансувати енергосистему після масованих атак по енергетичній інфраструктурі. Як повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК, у столиці одночасно можуть застосовувати від половини до трьох черг відключень, залежно від поточного навантаження на мережу. При цьому енергетики наголошують, що мова йде про планові ротаційні вимкнення, які дозволяють уникати більш жорстких аварійних сценаріїв.

Для мешканців столиці діє наступний розклад стабілізаційних відключень:

черга 1.1 – з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00

черга 1.2 – з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 21:00

черга 2.1 – з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30

черга 2.2 – з 09:30 до 12:30 та з 19:00 до 22:30

черга 3.1 – з 12:00 до 16:00

черга 3.2 – з 12:00 до 16:00

черга 4.1 – з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00

черга 4.2 – з 12:00 до 16:00

черги 5.1, 5.2, 6.1 – з 06:00 до 09:00 та з 15:30 до 19:30

черга 6.2 – з 08:00 до 10:00 та з 15:30 до 19:30

Енергетики пояснюють, що тривалість одного циклу відключення в середньому становить близько чотирьох годин, після чого електропостачання відновлюється і обмеження переходять до іншої черги. Такий підхід дозволяє рівномірно розподіляти дефіцит потужності між споживачами та підтримувати роботу критичної інфраструктури міста, зокрема лікарень, об’єктів водопостачання та транспорту. У «Укренерго» повідомляють, що погодинні графіки діють по всій Україні в межах доби з 00:00 до 23:59, а для окремих регіонів, включно з Києвом, можливе посилення обмежень у години пікового споживання.

Мешканців столиці закликають не лише орієнтуватися на загальний графік, а й додатково перевіряти свою адресу через офіційні онлайн-сервіси енергокомпанії. Це пов’язано з тим, що навіть у межах однієї вулиці будинки можуть належати до різних підчерг, а відповідно й мати різний час знеструмлення. Також ДТЕК попереджає, що можливі зміщення у часі – в середньому до 20 хвилин на початку або в кінці відключення, залежно від оперативної ситуації в мережі.

Киянам рекомендують заздалегідь підготуватися до можливих перерв в електропостачанні: зарядити мобільні телефони та павербанки, мати під рукою ліхтарики чи інші автономні джерела освітлення, а також за можливості перенести використання енергоємних побутових приладів на години, коли світло гарантовано є. Особливу увагу радять звернути сім’ям з маленькими дітьми, людям похилого віку та тим, хто працює з дому й залежить від стабільного інтернету та електрики. У такому разі варто продумати резервні варіанти роботи чи навчання.

У компанії наголошують, що за умови відповідального ставлення до споживання електроенергії з боку населення обсяг відключень може бути меншим, а графіки — м’якшими. Енергетики просять по можливості вимикати непотрібне освітлення, не вмикати одночасно кілька потужних приладів та розтягувати використання техніки впродовж дня, а не концентрувати його в пікові години. При цьому громадян попереджають, що за погіршення ситуації в енергосистемі можуть застосовуватися додаткові обмеження або аварійні відключення поза оприлюдненими графіками. Тому киянам радять стежити за оновленнями офіційних повідомлень та бути готовими до можливих змін у розкладі.

