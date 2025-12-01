У Кропивницькому готують яскраву подію для шанувальників гумору та живих емоцій — вечір імпровізації та стендапу за участю Алли Волкової та Богдана Боярина. Організатори обіцяють атмосферу невимушеного спілкування, щирого сміху та гострих спостережень про життя, стосунки та абсурд сучасного світу. Обидва коміки відомі своїм тонким почуттям гумору та вмінням створювати на сцені особливу енергію, яка захоплює глядачів з перших хвилин, пише Преса України.

Алла Волкова та Богдан Боярин запрошують усіх охочих провести вечір у компанії їхнього дотепного погляду на повсякденні ситуації, особисті пригоди та життєві парадокси. Виступ обіцяє бути насиченим жартами, імпровізаційними моментами та живими реакціями, які неможливо передати онлайн — саме такі події створюють справжню атмосферу присутності та емоційної взаємодії.

Коли і де

Захід відбудеться у стінах «Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Кропивницького», що добре відомий містянам своїми культурними подіями. Локація зручно розташована за адресою: Кропивницький, вул. Театральна, 4. Початок — 7 грудня о 18:00. Організатори рекомендують приходити трохи раніше, щоб зайняти зручні місця та без поспіху підготуватися до перегляду.

Важлива інформація

Захід рекомендований для глядачів 18+, однак молодь від 16 до 18 років може відвідати подію у супроводі дорослого. Тривалість вечора становить від 60 до 80 хвилин — цього часу буде більш ніж достатньо, щоб отримати позитивні враження та гарний настрій. У разі оголошення повітряної тривоги виступ буде тимчасово призупинений, а глядачі перейдуть до найближчого укриття. Після відбою концерт продовжиться, щоб кожен зміг насолодитися програмою повністю.

Квитки: ціни на де купити

Квитки на вечір імпровізації та стендапу вже у продажу, їх можна придбати як онлайн, так і офлайн. Вартість квитків стартує від 350 грн і залежить від обраних місць у залі, тож глядачі можуть обрати для себе як більш доступні варіанти, так і місця ближче до сцени. Придбати квитки можна у касі «Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Кропивницького», а також через онлайн сервіси:

Організатори підкреслюють: це чудова можливість провести вечір у теплій атмосфері, відволіктися від буденних турбот та отримати заряд гумору від талановитих українських коміків.

Раніше ми повідомляли, що ALENA OMARGALIEVA дасть великий концерт в Чернівцях 2 грудня.