Чернівці мають чудову новину для шанувальників української музики: Альона Омаргалієва оголосила додатковий концерт в рамках свого сольного туру “NEW ERA НА БІС!”. Це непересічна подія для всіх, хто слідкує за творчістю співачки та бажає відчути на собі магію її нового музичного етапу, повідомляє Преса України.

Коли і де

Дата: 2 грудня 2025, вівторок

Час: 16:00

Місце: Чернівецький музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської

Адреса: Чернівці, пл. Театральна, 1

Що очікувати на концерті?

Ексклюзивне шоу, спеціально підготовлене для цього концерту.

Нова музика Альони Омаргалієвої, а також її улюблені хіти у живому виконанні.

Справжня емоційна насиченість, сюрпризи та відверті моменти, які залишать незабутні враження.

Творчість Альони — це не просто пісні, це особисті історії, переживання та радощі, які вона передає через кожну ноту і кожен виступ. Ваша зустріч з нею на сцені стане частиною її нової ери — справжньої, вразливої, живої.

Про Альону Омаргалієву

Після 15 років роботи в дуеті, Альона Омаргалієва продовжує розвиватися і розкривати нові горизонти в сольній кар’єрі. Її пісні, такі як “Мужчина”, “Твоя”, “Малинове вино” вже стали хітами і знайшли потужний відгук у серцях мільйонів слухачів. Альона не просто співає — вона розповідає історії, які кожен може відчути на своєму досвіді.

Де купити квитки та ціни

Не втратьте шанс стати частиною цієї історії! Квитки на концерт ALENA OMARGALIEVA. NEW ERA НА БІС! доступні на наступних платформах:

Ціни на квитки варіюються від 790 до 1790 грн. Рекомендуємо придбати квитки заздалегідь, щоб забезпечити собі місце на цій важливій події в світі української поп-музики.

Приходьте на концерт і відчуйте, як звучить свобода і українська поп-музика нового покоління.

