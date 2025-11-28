Артем Пивоваров випустив нову композицію Ave Maria із майбутнього сольного альбому, реліз якого запланований на 2026 рік. Ця робота позначає новий етап у творчому розвитку артиста.

Пісня поєднує елементи різних музичних стилів та передає заклик жити вільно й дарувати любов. Про це повідомляє Преса України з посиланням на YouTube-канал Artem Pivovarov.

В Ave Maria звучить голос Пивоварова у супроводі дитячого хору, що надає композиції особливої, унікальної атмосфери. Твір знову демонструє багатогранність та художню сміливість музиканта.

За словами Артема, Ave Maria нагадує про наше спільне прагнення до щастя, яке кожен відчуває по-своєму.

“І, як усі люди, що прийшли в цей світ, ми маємо бути вдячними всесвіту й творцю за їхнє прощення, за можливість жити далі, насолоджуватися кожним днем, бути під їхнім захистом і підтримкою у всіх наших рішеннях”, — зазначив співак.

Також артист презентував кліп на нову композицію.

Відео було знято під час концертів Артема Пивоварова у Палаці спорту. Цього року співак зумів зібрати сім аншлагових Палаців спорту, що стало рекордом і було внесено до Книги рекордів України.

