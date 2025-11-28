28–29 листопада прогнозується підвищення геомагнітної активності — можливі магнітні бурі, що можуть впливати як на стан здоров’я, так і на роботу технічних систем. У цей період метеочутливим людям і тим, хто має хронічні захворювання, варто бути особливо уважними.

Преса України з посиланням на РБК-Україна повідомляє, у які дні очікуються збурення, хто найчастіше відчуває їхній вплив і як мінімізувати можливий дискомфорт.

Прогноз магнітних бур на 28–29 листопада

За даними космічних прогнозів, наприкінці листопада можливі проміжки підвищеної геомагнітної активності. У ці дні передбачаються слабкі та помірні коливання магнітного поля, а подекуди рівень може сягати позначки G1.

За таких умов можливі як технічні збої, так і погіршення самопочуття в чутливих людей.

28 листопада, п’ятниця — очікуються коливання до Kp 4 , що відповідає помірній магнітній бурі.

— очікуються коливання до , що відповідає помірній магнітній бурі. 29 листопада, субота — прогнозується посилення до Kp 4–5, не виключений рівень G1.

Показники можуть змінюватися залежно від активності Сонця, тому фахівці рекомендують слідкувати за оновленнями прогнозів.

Також науковці попереджають, що наступного тижня ймовірна потужна магнітна буря “червоного” рівня, яка може тривати кілька днів поспіль.

Що таке магнітна буря та як вона формується

Магнітна буря — це реакція магнітосфери Землі на потоки заряджених частинок, що надходять із Сонця. Найчастіше їх спричиняють корональні викиди маси та сильні сонячні спалахи.

Рівень геомагнітних коливань вимірюється за шкалою Kp:

Kp 3–4 — слабка або помірна активність, можливий незначний дискомфорт.

— слабка або помірна активність, можливий незначний дискомфорт. Kp 5–6 і вище — бурі рівня G1–G2, що здатні впливати і на техніку, і на самопочуття людей.

Як магнітна буря впливає на техніку

Під час підвищеної геомагнітної активності можливі:

перебої в роботі супутників та систем GPS

зниження точності навігації

нестабільний радіозв’язок

коливання напруги в енергомережах та збої в роботі чутливої електроніки

Як магнітні бурі впливають на людей

Навіть помірні збурення можуть спричиняти:

головні болі та мігрень

запаморочення

втому та сонливість

перепади настрою

труднощі з концентрацією

загострення хронічних хвороб

зниження рівня енергії та підвищену дратівливість

Найчастіше ці симптоми проявляються у метеочутливих людей.

Хто потрапляє до групи ризику

Найбільш відчутно магнітні бурі можуть позначатися на:

людях із серцево-судинними захворюваннями

гіпертоніках

метеозалежних та метеочутливих

літніх людях

пацієнтах із хронічними неврологічними чи ендокринними розладами

Як підготуватися та зменшити негативний вплив

Фахівці радять:

дотримуватися режиму повноцінного сну

уникати стресів і перевантаження

більше відпочивати та проводити час на свіжому повітрі

підтримувати нормальний питний баланс

не перенавантажуватися фізично й емоційно

людям із хронічними хворобами — приймати призначені ліки та мати їх під рукою

слідкувати за актуальними оновленнями прогнозів геомагнітної активності

