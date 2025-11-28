Невдовзі, у грудні, українці знову святкуватимуть одне з найулюбленіших зимових свят — День святого Миколая. Раніше воно припадало на 19 грудня, однак із переходом на новий церковний календар дата змінилася.

Докладніше про те, коли відзначати День святого Миколая у 2025 році, розповідає Преса України з посиланням на ТСН.

Коли святкувати День святого Миколая цього року

Всі важливі для вірян свята та дати можна легко відстежувати за оновленим церковним календарем.

У 2023 році Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар. Він вважається більш сучасним і точнішим за юліанський, а також ближчим до реальних астрономічних подій, ніж григоріанський.

Саме тому нині більшість українців і церковних громад користуються саме новоюліанським календарем.

Попри це, у частини людей все ще виникають запитання щодо нових дат святкувань. Адже після переходу ПЦУ на «новий» стиль усі нерухомі свята, до яких звикли покоління, були перенесені на 13 днів раніше.

Так, за «старим» стилем День святого Миколая відзначали 19 грудня. Однак у 2025 році це свято припадає вже на іншу дату — 6 грудня.

Саме цього дня ПЦУ вшановує Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

У 2025 році свято припадає на суботу.

Традиції святкування

Традиція вшановувати святого Миколая та дарувати подарунки, особливо дітям, залишається надзвичайно популярною серед українців.

Крім того, багато людей дотримуються давнього звичаю приділяти більше уваги добрим справам. Зокрема, у цей день:

організовують благодійні заходи в церквах і громадах;

долучаються до різних доброчинних ініціатив;

відвідують дитячі будинки;

навідують і вітають хворих;

передають подарунки та допомогу потребуючим.

У деяких містах і селах до цього свята також приурочують відкриття центральної різдвяно-новорічної ялинки.

Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на зимові свята.