У четвер, 27 листопада 2025 року, в Одесі введені стабілізаційні відключення електроенергії. Це частина загальнодержавної стратегії з обмеження споживання електричної енергії для зменшення навантаження на енергосистему країни. Враховуючи дефіцит потужностей, енергетики вживають заходи для підтримки стабільної роботи енергомереж. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключень по чергах в Одесі 27.11
- Перша черга (01:00–05:00) – Приморський та Малиновський райони.
- Друга черга (09:00–13:00) – Київський та Суворівський райони.
- Третя черга (17:00–21:00) – Балтський район і передмістя.
Всього на 27 листопада для Одеси передбачені три черги відключень, що можуть торкнутися різних районів міста в залежності від часу доби.
Загальні рекомендації для мешканців Одеси
- Перевіряти графіки на офіційних ресурсах або через постачальників електроенергії.
- Мати на запас техніку з зарядом та джерела освітлення, якщо відключення триватимуть більше, ніж планується.
- Враховувати графік відключень для організації важливих справ: запуск пральних машин, використання обігрівачів та інших електроприладів.
- Пам’ятати, що графік може змінюватися впродовж дня через технічні проблеми чи непередбачувані ситуації.
Також варто зазначити, що в умовах нинішньої ситуації енергосистеми країни можуть бути введені додаткові обмеження чи коригування в графіках відключень. Мешканців Одеси просять уважно стежити за оновленнями та за можливості бути готовими до змін у розкладі.
