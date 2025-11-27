У четвер, 27 листопада 2025 року, в Одесі введені стабілізаційні відключення електроенергії. Це частина загальнодержавної стратегії з обмеження споживання електричної енергії для зменшення навантаження на енергосистему країни. Враховуючи дефіцит потужностей, енергетики вживають заходи для підтримки стабільної роботи енергомереж. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень по чергах в Одесі 27.11

Перша черга (01:00–05:00) – Приморський та Малиновський райони.

(01:00–05:00) – Приморський та Малиновський райони. Друга черга (09:00–13:00) – Київський та Суворівський райони.

(09:00–13:00) – Київський та Суворівський райони. Третя черга (17:00–21:00) – Балтський район і передмістя.

Всього на 27 листопада для Одеси передбачені три черги відключень, що можуть торкнутися різних районів міста в залежності від часу доби.

Загальні рекомендації для мешканців Одеси

Перевіряти графіки на офіційних ресурсах або через постачальників електроенергії.

Мати на запас техніку з зарядом та джерела освітлення, якщо відключення триватимуть більше, ніж планується.

Враховувати графік відключень для організації важливих справ: запуск пральних машин, використання обігрівачів та інших електроприладів.

Пам’ятати, що графік може змінюватися впродовж дня через технічні проблеми чи непередбачувані ситуації.

Також варто зазначити, що в умовах нинішньої ситуації енергосистеми країни можуть бути введені додаткові обмеження чи коригування в графіках відключень. Мешканців Одеси просять уважно стежити за оновленнями та за можливості бути готовими до змін у розкладі.

