Шукаєте вечір із живою музикою, щирими емоціями та атмосферою, яка залишиться у пам’яті надовго? Концерт BRYKULETS — саме та подія, яку не можна пропустити, зазначає Преса України.

Де й коли

Концерт відбудеться 4 грудня 2025 року у Рівненському палаці культури «Текстильник». Початок о 19:00.

Чому варто піти на концерт BRYKULETS

Неповторний голос артиста з впізнаваним тембром.

Хіти, які вже стали улюбленими, та нові пісні, які прозвучать на сцені вперше.

Неймовірна енергетика, драйв і вечір, наповнений теплом та живими емоціями.

BRYKULETS — нове яскраве ім’я на українській сцені. Його пісні охоплюють увесь спектр емоцій: від ейфорії закоханості до болю розлуки. У текстах артиста — особисті переживання, у яких впізнає себе кожен слухач. Голос і харизма виконавця не залишать байдужими, а ритми неодмінно змушують зал співати та танцювати разом із ним.

Довгоочікувана зустріч із кумиром

Хіт «Ліза» та інші популярні треки BRYKULETS вже завоювали серця тисяч людей. На концерті ви зможете насолодитися знайомими вайбовими піснями:

«Ліза»

«Перестань»

«Загуляв»

«Батя»

А також ніжними композиціями:

«Піони»

«Забирай свої речі»

«Лебідонько»

Головна родзинка вечора — прем’єра нових треків, які вперше прозвучать наживо і незабаром потраплять у ваш плейлист “в обрані”.

Квитки: де купити і скільки коштують

Придбати квитки можна на кількох сервісах онлайн:

Concert.ua — зручний сервіс для покупки квитків онлайн.

— зручний сервіс для покупки квитків онлайн. Internet‑Bilet.ua — можна обрати місце в залі й оплатити онлайн.

— можна обрати місце в залі й оплатити онлайн. V‑Ticket.ua — ще один сервіс із продажу квитків на концерти.

Ціни на квитки стартують від 440 гривень, залежно від обраного місця у залі.

