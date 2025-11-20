Не пропустіть незабутнє музичне шоу IVAN LIULENOV, яке відбудеться 15 грудня 2025 року о 18:00 в Житомирському обласному телецентрі! Цей вечір обіцяє стати справжнім святом, наповненим емоціями та чудовою музикою, яка залишить слід у вашому серці, повідомляє Преса України.

Чому варто відвідати концерт IVAN LIULENOV у Житомирі?

Неповторна атмосфера : Ivan Liulenov майстерно створює особливу атмосферу романтики та радості. Кожна пісня буде наповнена святковими емоціями, і ви відчуєте справжню магію моменту.

: Ivan Liulenov майстерно створює особливу атмосферу романтики та радості. Кожна пісня буде наповнена святковими емоціями, і ви відчуєте справжню магію моменту. Інтерактив з публікою : Артист активно взаємодіє з глядачами, і цей концерт точно не залишить вас байдужими. Ви будете не лише спостерігачами, але й частиною цього унікального шоу, можливо, навіть станете свідками несподіваних імпровізацій на сцені.

: Артист активно взаємодіє з глядачами, і цей концерт точно не залишить вас байдужими. Ви будете не лише спостерігачами, але й частиною цього унікального шоу, можливо, навіть станете свідками несподіваних імпровізацій на сцені. Пісні про справжні почуття: У репертуарі IVAN LIULENOV – пісні, які відображають глибокі почуття та переживання. Вони надихають та залишають відбиток в душі кожного слухача. Приходьте самі або в компанії близької людини – цей вечір не забудеться!

IVAN LIULENOV в Житомирі: музика, що зігріває зиму

IVAN LIULENOV вирушає в всеукраїнський тур, що охопить 40 міст країни. Артист разом зі своїм гуртом подарує глядачам живі виступи, щирі емоції та атмосферу справжньої романтики.

Хіти, такі як «Шовковиця», «Техно», «Теплих вечорів», «То не ми», вже стали саундтреком важливих моментів для багатьох слухачів. Кожна пісня від IVAN LIULENOV – це частинка його душі, і цей концерт буде не винятком.

Сольний виступ артиста дасть можливість відчути магію живого звучання, зануритися в атмосферу великої музичної родини та відкривати для себе нові пісні, які залишатимуться з вами надовго.

Тур по 40 містах і благодійність

Перша частина туру охоплює 40 міст України, і кожен концерт стане неповторним моментом, наповненим теплом, музикою та емоціями. Однак цей тур – це не лише можливість насолодитися музикою, але й зробити добру справу. Частина коштів від концерту буде передана до благодійного фонду Діани Подолянчук ГУР МО.

Не пропустіть концерт IVAN LIULENOV у Житомирі – 15 грудня 2025 року!

Цей концерт стане яскравою подією, яка подарує вам незабутні враження та чудову атмосферу. Купуйте квитки вже зараз і готуйтеся до захоплюючого вечора з IVAN LIULENOV!

Квитки на концерт IVAN LIULENOV у Житомирі: ціни та де купити

Квитки на концерт IVAN LIULENOV у Житомирі вже доступні для придбання. Ціна квитка варіюється від 300 грн до 800 грн, залежно від категорії місць. Придбати квитки можна на таких онлайн-платформах, як:

Рекомендується купувати квитки заздалегідь, оскільки кількість місць обмежена, і вони можуть швидко розпродатися. Частина коштів буде спрямована на підтримку благодійного фонду Діани Подолянчук ГУР МО.

Також ми розповідали, що Pianoбой дасть ексклюзивний концерт у Івано-Франківську 26 листопада.