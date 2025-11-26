Apple почала тестування нової версії iOS 26.2, реліз якої очікується в середині грудня 2025 року. Це оновлення принесе численні нові можливості для користувачів, які зможуть оцінити покращення в різних аспектах роботи пристроїв. Про це розповідає Преса України з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Нагадування

У новій версії iOS з’явилася функція додавання сигналу будильника для нагадувань. Тепер під час створення нового нагадування можна активувати опцію «Терміново». Коли спрацьовує сигнал, з’являється кнопка «Відкласти», а також можливість змахування для завершення. Якщо сигнал відкладено, на екрані блокування з’являється зворотний відлік з опцією виконати або перенести нагадування. Кнопки нагадувань тепер виділені синім кольором. Крім того, з’явилась заставка і невелике повідомлення під час додавання нового нагадування.

Екран блокування

Одним із цікавих нововведень є можливість налаштування зовнішнього вигляду годинника на екрані блокування. Apple додала новий повзунок «Liquid Glass», що дозволяє змінювати вигляд часу на екрані — зробити його прозорим або злегка матовим. Також є перемикач «Solid», який повністю відключає ефект Liquid Glass для більш щільного відображення часу. Залишаються доступними й колірні налаштування годинника.

Варто зазначити, що у налаштуваннях Liquid Glass під час вибору режиму «Тонований» з’являється попередження, яке нагадує, що цей режим не можна використовувати одночасно з функціями «Зменшення прозорості» та «Підвищення контрасту».

AirDrop

Оновлення також покращує функцію AirDrop. Тепер можна здійснювати тимчасовий обмін файлами між двома людьми без додавання їх у контакти. Для цього генерується одноразовий AirDrop-код, який діє протягом 30 днів. Керувати такими кодами можна в налаштуваннях AirDrop у розділі «Управління відомими контактами».

Apple Music

Тепер Apple Music підтримує відображення текстів пісень офлайн, навіть без підключення до Wi-Fi або стільникової мережі.

Оцінка сну

iOS 26.2 разом із оновленням для watchOS 26.2 змінила діапазони для оцінки якості сну. Ось нові категорії:

Дуже низький : 0-40 (раніше 0-29)

: 0-40 (раніше 0-29) Низький : 41-60 (раніше 30-49)

: 41-60 (раніше 30-49) Середній : 61-80 (раніше 50-69)

: 61-80 (раніше 50-69) Високий : 81-95 (раніше 70-89)

: 81-95 (раніше 70-89) Дуже високий: 96-100 (раніше 90-100, раніше називався «Відмінно»)

Функція доступна на всіх Apple Watch з watchOS 26.2 та в застосунку «Здоров’я» на iPhone. Оцінка враховує тривалість сну, час відходу до сну та нічні пробудження.

Подкасти

Застосунок Podcasts отримав три нові функції:

автоматичне створення глав,

відображення згадок інших подкастів у транскриптах і плеєрі,

доступ до посилань на сторінці епізоду.

Паролі

У налаштуваннях програми «Паролі» з’явилася можливість керувати сайтами, для яких паролі не зберігаються.

AirPods: живий переклад у ЄС

Функція AirPods Live Translation тепер доступна для моделей AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 і AirPods 4 з ANC у Європейському Союзі. Вона підтримує англійську, французьку, німецьку, португальську, іспанську, італійську, китайську, японську та корейську мови.

Погода

У додатку «Погода» додано нові опції для попереджень, наприклад, можливість отримувати повідомлення про події на кшталт «наступного вівторка» чи «наступної п’ятниці».

Apple News

Оновлений дизайн в Apple News тепер включає кнопки швидкого доступу до категорій, таких як спорт, головоломки, політика, бізнес і їжа, а також окрему вкладку для підписок.

Сповіщення

Нова функція в налаштуваннях доступності дозволяє вмикати спалах екрана або поєднувати його з LED-спалахом на задній панелі iPhone при отриманні сповіщень.

Покращення безпеки

У налаштуваннях сповіщень тепер є розділ «Розширені сповіщення про безпеку», що дозволяє краще управляти попередженнями про землетруси та інші загрози, а також поліпшену доставку сповіщень з урахуванням геолокації.

Інші поліпшення

Games : сортування за розміром, підтримка контролерів та оновлення окулярів у реальному часі.

: сортування за розміром, підтримка контролерів та оновлення окулярів у реальному часі. CarPlay : можливість вимкнення закріплених повідомлень у Messages.

: можливість вимкнення закріплених повідомлень у Messages. Меню : більш плавна анімація висувних меню.

: більш плавна анімація висувних меню. Приватність: після оновлення iOS 26.2 з’являється повідомлення про нові правила Apple щодо захисту даних.

Сумісність і дата релізу

Оновлення iOS 26.2 буде доступне для всіх пристроїв, що підтримують iOS 26. Очікується, що реліз відбудеться між 9 та 16 грудня 2025 року.

Це оновлення додасть не лише нові функції, але й покращить користувацький досвід, зробивши роботу з пристроєм ще зручнішою і інтуїтивно зрозумілою.

