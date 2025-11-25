25 листопада 2025 року на Дніпропетровщині діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії за погодженими з «Укренерго» графіками. Оновлений розклад оприлюднила енергетична компанія ДТЕК у своєму Telegram-каналі, передає Преса України.

Відключення заплановані для всіх черг споживачів, тому мешканцям області радять заздалегідь перевірити, до якої саме групи вони належать. Такі обмеження запроваджуються, щоб збалансувати роботу енергосистеми та зменшити навантаження у години пікового споживання. Компанія наголошує, що за умов стабільної ситуації в мережі можливе скорочення тривалості відключень або скасування окремих періодів.

Графік відключень за чергами на 25.11.2025

1.1 черга: 04:30–08:30, 15:00–19:00

1.2 черга: 04:30–08:30, 15:00–19:00

2.1 черга: 06:00–08:30, 15:00–19:00

2.2 черга: 06:00–08:30, 15:00–19:00

3.1 черга: 08:00–12:00, 18:30–20:00

3.2 черга: 08:00–12:00, 18:30–22:30

4.1 черга: 00:00–01:30, 08:00–12:00, 18:30–22:30

4.2 черга: 00:00–01:30, 08:00–12:00, 18:30–22:30

5.1 черга: 11:30–18:00, 22:00–24:00

5.2 черга: 11:30–15:30, 22:00–24:00

6.1 черга: 01:00–05:00, 11:30–15:30

6.2 черга: 01:00–05:00, 11:30–15:30, 22:00–24:00

Рекомендації для мешканців області

Енергетики радять заздалегідь підготуватися до запланованих відключень, орієнтуючись на свою чергу та вказані часові проміжки. У першу чергу варто зарядити телефони, павербанки, ліхтарики та інші необхідні гаджети, щоб зберегти зв’язок під час відсутності електроенергії. Також рекомендують завчасно нагріти воду, приготувати їжу та по можливості завершити всі важливі справи, пов’язані з використанням електроприладів.

У періоди, коли світло є, жителів закликають ощадливо ставитися до споживання, не вмикати одночасно потужну техніку та за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та підвищити стабільність електропостачання.

Де шукати актуальну інформацію про зміни графіків

ДТЕК наголошує, що графіки можуть оперативно змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України. Тому мешканцям радять регулярно перевіряти офіційний сайт компанії, Telegram-каналі ДТЕК та сторінки у соціальних мережах. Там оперативно публікують оновлені розклади, повідомляють про можливі позапланові відключення та пояснюють причини коригувань.

Крім того, частину інформації можна знайти в особистих кабінетах постачальників електроенергії та мобільних застосунках, які відстежують ситуацію з електропостачанням у реальному часі. Мешканців регіону просять зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та за можливості допомагати літнім людям і сусідам, які можуть важче переносити тривале перебування без світла.

