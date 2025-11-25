У Києві 25 листопада запроваджені екстрені відключення електроенергії за командою НЕК «Укренерго». У компанії повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі довелося вдатися до негайного обмеження споживання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал компанії.

Такі обмеження запроваджуються без попередження споживачів, тому графіки стабілізаційних чи погодинних відключень на час дії екстрених вимкнень можуть не працювати. Мешканців столиці закликають стежити за оновленнями від операторів електромереж та постачальників у їхніх офіційних каналах.

В «Укренерго» раніше неодноразово пояснювали, що екстрені та аварійні відключення застосовують у випадках загрози перевантаження енергосистеми або після масованих атак по енергоінфраструктурі, коли потрібно швидко знизити споживання і неможливо дотримуватися заздалегідь оприлюднених графіків.

У таких ситуаціях енергетики не можуть гарантувати конкретні часові проміжки знеструмлень для кожного району. Обмеження діють до окремого рішення диспетчерського центру «Укренерго» про їхнє скасування. Подібні режими вже запроваджувалися в Києві та низці областей у листопаді на тлі наслідків російських обстрілів енергоінфраструктури.

Киянам рекомендують за можливості зменшити споживання електроенергії у вечірні пікові години, відкласти використання енергоємних приладів та завчасно зарядити телефони, павербанки й інші необхідні гаджети. Жителям радять уникати користування ліфтами в період нестабільного електропостачання, аби не опинитися заблокованими під час раптового вимкнення.

Офіційні дані про наявні обмеження та можливі зміни протягом доби публікують «Укренерго», ДТЕК та інші оператори на своїх сайтах і в соціальних мережах. Також оновлена інформація щодо відключень доступна в особистих кабінетах споживачів і мобільних застосунках енергокомпаній. Енергетики наголошують, що працюють над тим, щоб якнайшвидше повернутися до планових графіків і мінімізувати незручності для мешканців столиці.

