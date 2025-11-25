“Вихід” — це авторський документальний фільм Дмитра Комарова, який розповідає про психічне здоров’я в умовах війни. У стрічці розкриваються історії трьох людей, які пережили складні життєві випробування: втрати, окупацію, поранення, полон і фронт. Проте ці люди змогли знайти в собі сили, щоб зробити перший крок до нового життя, позбувшись страху перед допомогою та психотерапією. Про це розповідає Преса України з посиланням на ТСН.

Це не просто фільм про пережиті травми, це історії глибоких трансформацій — болючих, але водночас світлих змін, які допомогли героям фільму стати сильнішими та знайти шлях до відновлення. Дмитро Комаров підкреслює важливість таких розмов, адже емоційний стан напряму впливає на фізичне здоров’я, а психічні проблеми можуть призвести до серйозних хвороб.

Дмитро Комаров про себе та зміни після війни

В інтерв’ю Дмитро Комаров поділився, як повномасштабна війна змінила його власний світогляд. Він зазначив, що після того, як побачив на власні очі трагедії війни, його роботи стали більш глибокими і документальними.

“Після Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Харкова та всіх контрнаступів я не можу залишатися тим Дімою, який стрибав у джунглях. Я бачив і документував смерть та трагедії, і той Діма, якого ви знали 10-15 років тому, вже змінився. Але це нормально — змінюватися”, — зазначив він.

Комаров наголосив, що його “головна психотерапія” — це улюблена робота, яка дозволяє йому висвітлювати складні теми зрозумілою мовою, що доходить до сердець мільйонів людей.

Робота над фільмом

Створення фільму тривало понад рік, і до проєкту долучилися провідні українські психологи, а також відомі особистості, серед яких співачка Тіна Кароль, боксер Олександр Усик, народний артист України Богдан Бенюк і лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук.

Де подивитися фільм онлайн?

Фільм “Вихід” доступний для перегляду онлайн на платформі 1+1 video. Також можна знайти його на YouTube-каналі 1+1, де він буде доступний для всіх бажаючих у високій якості.

Не пропустіть можливість подивитися цей важливий і зворушливий документальний фільм, який піднімає важливі питання про психічне здоров’я в умовах війни.

