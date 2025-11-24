Дев’ятий випуск реаліті «Зважені та щасливі 2025» від 23 листопада став для учасників переламним моментом сезону. Саме з цього тижня герої вперше борються не за команду, а виключно за власний результат, що додає змаганню напруги й особистої відповідальності. На глядачів чекають п’ять складних індивідуальних випробувань, емоційні конфлікти, неочікувані гості та гучний скандал із підозрою у використанні заборонених препаратів. Один із фаворитів проєкту отримає шанс на імунітет, інші ризикують потрапити під «удар» бонусів і антибонусів. Фінальне зважування дев’ятого тижня змінить розклад сил і покаже, хто справді готовий йти до фіналу до кінця. Про це розповідає Преса України з посиланням на Телеканал СТБ.

Що чекає глядачів у 9 випуску

Прем’єра 9 випуску «Зважені та щасливі 2025» відбулася в неділю, 23 листопада 2025 року, у прайм-таймі на телеканалі СТБ, а повний епізод доступний для перегляду онлайн. Цей тиждень оголошено першим етапом індивідуальної боротьби: учасники більше не ховаються за спинами команд і мусять доводити власну силу на кожному зважуванні.

Центральна інтрига випуску пов’язана з підозрами щодо одного із героїв, якого звинувачують у прийомі препаратів для пришвидшеного схуднення. Це породжує напружені розмови на кухні, суперечки в спальні та непрості запитання до тренерів і медиків проєкту. У результаті глядачі отримують не просто шоу про втрату кілограмів, а драматичну історію вибору між чесною боротьбою та спокусою легкої «пігулки».

Ведучий та тренери сезону

Дев’ятий випуск, як і весь сезон, веде актор і військовий Даніель Салем, який відповідає за атмосферу чесного суперництва та вміє загострювати інтригу в ключові моменти зважування.

За фізичну підготовку учасників традиційно відповідають тренери Марина Боржемська та стронгмен, рекордсмен світу Олексій Новіков – саме вони будують тренувальний процес і придумують випробування на витривалість, силу та дисципліну.

До команди фахівців також входить дієтологиня Світлана Фус, яка стежить, щоб схуднення відбувалося безпечно для здоров’я.

У 9 випуску тренери готують для учасників сюрприз на одному з тренувань, змушуючи їх виходити із зони комфорту й діяти на межі можливостей. Окремою родзинкою стає візит суддів кулінарного шоу «МастерШеф», які приносять із собою власне тематичне випробування зі справжньою ресторанною подачею та жорстким контролем калорійності страв.

Учасники та новий формат боротьби

Після восьми тижнів командних баталій учасники проєкту переходять у нову фазу, де кожен грає тільки за себе й одягає персональну футболку зі своїм ім’ям. Тепер головний приз дістанеться не найуспішнішій команді, а тому, хто продемонструє найкращий особистий результат за підсумками всіх зважувань.

На старті дев’ятого тижня Даніель Салем оголошує несподіване завдання: учасники мають скласти власний рейтинг від найсильнішого до найслабшого, розставивши один одного за «вагою» в прямому й переносному сенсі. Середній результат цього рейтингування дає комусь із них вагому перевагу – бонус мінус один кілограм на підсумковому зважуванні. Одночасно в таборі ширяться розмови про можливе використання одним із героїв заборонених препаратів, що додає драматизму кожному кроку на тренуваннях і під час особистих розмов.

Головні випробування тижня

Цього тижня учасників чекають одразу п’ять індивідуальних випробувань, покликаних перевірити не лише фізичну силу, а й витримку, дисципліну, стратегічне мислення й уміння реально оцінювати свої можливості.

Одним із найяскравіших стає конкурс в ангарі серед літаків, де герої мусять дертися вгору по довгому канату з розміченими рівнями. На різній висоті закріплені прапорці з бонусами та антибонусами – від мінус двох кілограмів до плюс двох або можливості обнулити всі «плюси» чи «мінуси». Кожен учасник має право зірвати тільки один прапорець, а той, хто зробить це першим, блокує його для інших, тому кожне рішення набуває стратегічного значення.

На іншому етапі в гру вступають судді «МастерШефа», пропонуючи кулінарне завдання, де важливо не лише смачно приготувати, а й дотриматися здорової калорійності порцій.

Неочікуваний скандал і прощання з учасником

Окремою драматичною лінією стає історія з підозрою у вживанні одним із учасників забороненого препарату для схуднення. За підсумками тижня з’ясовується, що правила чесної гри були порушені, і проєкт змушений розстатися з Олександром Снєгуровим.

Він прийшов у табір із важкою історією боротьби із зайвою вагою, мрією скинути понад 70 кілограмів і повернути собі впевненість після складних стосунків та років роботи з ненормованим графіком. Для глядачів його вихід із шоу стає емоційним моментом, адже Олександр встиг завоювати симпатію публіки почуттям гумору та щирістю. Дев’ятий випуск порушує важливу тему: наскільки далеко може зайти людина в гонитві за ідеальним результатом і чи варта перемога компромісів із власним здоров’ям та правилами гри.

Де дивитися онлайн «Зважені та щасливі» 2025 9 випуск

Глядачі можуть подивитися 9 випуск «Зважені та щасливі 2025» від 23 листопада 2025 року на офіційному сайті каналу в розділі проєкту, де публікуються всі випуски сезону з можливістю перемотування та перегляду в будь-який час.

Також його транслюють легальні онлайн-платформи, зокрема Teleportal та сервіси, що ретранслюють контент СТБ у прямому ефірі та в записі.

Окремі фрагменти, найемоційніші моменти та інтерв’ю з героями традиційно з’являються на YouTube-каналах, пов’язаних із проєктом. Завдяки цьому аудиторія може обрати зручний формат перегляду – на телевізорі, смартфоні чи комп’ютері, не прив’язуючись до часу ефіру.

