Новий український сезон реаліті-гри «Зрадники» продовжує захоплювати глядачів цікавими таємницями і стресовими випробуваннями — вже четвертий випуск вийде на екрани, пише Преса України.

Дата виходу та де дивитись

Четвертий випуск шоу «Зрадники» вийде 21 листопада 2025 року. Він буде доступний ексклюзивно на платформі SWEET.TV — це офіційний відеосервіс, який транслює сезон української адаптації.

Що чекає глядачів у випуску

У цьому епізоді гра виходить на новий рівень:

Учасники знову діляться на команди «вірних» і «зрадників», де останні намагаються хитрою грою залишитися непоміченими, а «вірні» — викрити їх до фіналу.

Очікується нестандартне випробування від ведучого, що може перевернути розстановку сил і змінити альянси між гравцями.

Напруга наростає: підозри з’являються між учасниками, старі союзи розпадаються, а кожен воліє не бути викритим.

Чому варто дивитися

Формат поєднує психологічні ігри, детектив та стратегію — глядачі стають свідками постійної невизначеності та емоційної напруги.

Локація та постановка — 22 учасники перебувають в атмосфері, де кожен крок може стати вирішальним.

Шоу створює інтерактивний досвід: глядачам цікаво вгадувати, хто саме є «зрадником» та слідкувати за розвитком сюжету.



Четверта серія «Зрадників» обіцяє бути однією з найнапруженіших: нові правила, підступні випробування і люди, які не завжди ті, ким здаються. Якщо ви слідкуєте за розвитком сезону — не пропустіть прем’єру четвертого епізоду 21 листопада.

