Другий сезон серіалу «Прикордонники. 2 курс» продовжує історію курсантів Національної академії Державної прикордонної служби, які дорослішають і вчаться служити в умовах повномасштабної війни. Якщо у першому сезоні глядачі знайомилися з азами військового навчання, то тепер кожне заняття напряму пов’язане з реальними бойовими викликами. Герої стикаються з відповідальністю, яка давно вийшла за межі теорії, адже попереду – служба на кордоні та можливі ротації в «гарячі» точки. Атмосфера серіалу поєднує молодіжний драйв, гумор, романтичні історії та серйозну розмову про війну, вибір професії й ціну офіцерського звання, пише Преса України.

Про що другий сезон серіалу

У другому сезоні курсанти переходять на наступний етап навчання – «2 курс», де вимоги стають жорсткішими, а помилки можуть мати серйозні наслідки. Герої вчаться працювати з сучасною технікою, відпрацьовують тактичні дії, вивчають психологію поведінки на кордоні та особливості служби в умовах постійної загрози. Кожен із них має власну історію: хтось продовжує сімейну династію прикордонників, хтось пережив окупацію, а хтось втратив близьких і хоче захищати країну. Сезон показує, як війна змінює характер, стосунки та мотивацію молодих людей, змушуючи їх дорослішати значно швидше.

Що чекає на глядачів у 4 серії

Четверта серія 2 сезону зосереджується на випробуваннях, які показують справжню стійкість і командний дух курсантів. Глядачі побачать тренування на витривалість, навчальні тривоги та ситуації, де важливо миттєво ухвалювати рішення. Внутрішні конфлікти загострюються: конкуренція, ревнощі, суперечки через різне бачення служби і майбутньої кар’єри виходять на перший план. Водночас серія не позбавлена теплих моментів, жартів і романтичних ноток, які нагадують, що перед нами – молоді люди з мріями й страхами. Саме баланс між напругою і людяністю робить епізод емоційно насиченим і близьким глядачу.

Актори та їхні герої

Важливою складовою успіху серіалу залишається акторський склад, який створює образи живих, а не картонних військових.

Володимир Ращук – Іван Криницький, майор, курсовий офіцер, наставник

Дмитро Павко – Андрій Абрамчук, емоційний та впертий курсант

Євген Ламах – Анатолій Вільчинський (Толік), молодший сержант, старший курсу

Анастасія Нестеренко – Дарина Борщевська (Кнопа), курсантка, одна з лідерок взводу

Анастасія Іванюк – Оксана Ігорівна, психологиня академії

Андрій Самінін – Роман Волинський, ректор академії

Дмитро Сова – викладач академії, офіцер із досвідом фронтової служби

Чому варто подивитися «Прикордонники. 2 курс»

Це не просто історія про навчання, а сучасний погляд на те, як формується нове покоління українських офіцерів. У проєкті відчувається консультування реальних військових, завдяки чому форма, команди, тренування й побут виглядають правдоподібно. Для молоді це можливість побачити зсередини, що означає обрати шлях служби на кордоні, а для старших глядачів – шанс краще зрозуміти мотивацію тих, хто сьогодні стає до строю.

Де дивитися онлайн

Другий сезон «Прикордонники. 2 курс», включно з 4 серією, доступний для перегляду на платформі Київстар ТБ. Нові епізоди можна переглядати у будь-який зручний для вас час.

