Понеділок, 24 Листопада

Прогноз магнітних бур на 24-25 листопада: як підготуватися і захистити здоровʼя

24-25 листопада прогнозується посилення геомагнітної активності.
24-25 листопада прогнозується посилення геомагнітної активності – у ці дні можливі магнітні бурі, здатні впливати як на самопочуття людей, так і на роботу різної техніки. У цей період варто уважніше ставитися до свого стану здоров’я, особливо метеочутливим людям і тим, хто має хронічні захворювання серця, судин чи нервової системи.

Преса України з посиланням на РБК-Україна пояснює, які дні можуть стати потенційно небезпечними, хто належить до групи ризику та які прості кроки допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур на організм.

Прогноз магнітних бур 24-25 листопада

Згідно з даними сервісів космічної погоди, наприкінці листопада очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Хоча сильні збурення фіксуватимуться не щодня, уже з 24 листопада можливі коливання рівня G1 (Kp 4-5), а показники можуть змінюватися протягом доби.

Подібні процеси можуть мати різний ефект: від перебоїв у роботі електронних систем до появи неприємних фізичних симптомів у людей, які гостро реагують на зміни магнітного поля.

  • 24 листопада, понеділок – очікується помірна магнітна буря, індекс Кр 4.
  • 25 листопада, вівторок – прогнозується буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).

Що таке магнітна буря та як вона виникає

Геомагнітна буря – це стан, коли магнітне поле Землі помітно порушується через потужні потоки заряджених частинок із Сонця, найчастіше під час викидів корональної маси. Коли ці частинки досягають нашої планети, її магнітосфера деформується, «розгойдується», і внаслідок цього виникають збурення різної інтенсивності. Саме їх і називають магнітними бурями.

Силу таких збурень оцінюють за планетарним індексом Kp:

  • Kp 3-4 – це помірний рівень активності, при якому можливий легкий дискомфорт у чутливих людей.
  • Kp 5-7 і вище – це вже виражені бурі, здатні впливати як на технічні системи, так і на стан здоров’я.

Як це впливає на техніку

Під час геомагнітних бур можуть спостерігатися:

  • перебої в роботі супутникових систем і GPS – навігація іноді показує неточні координати або може тимчасово «зависати»;
  • проблеми зі зв’язком – радіоканали, інтернет-з’єднання та інші види комунікацій можуть працювати нестабільно;
  • коливання напруги в енергомережах – особливо у вразливих електросистемах або в періоди пікового навантаження, що підвищує ризик збоїв.

Як магнітна буря впливає на людей

Навіть відносно невелика буря здатна спровокувати у частини людей такі прояви:

  • головний біль;
  • напади мігрені;
  • запаморочення;
  • відчуття сильної втоми;
  • постійну сонливість;
  • дратівливість, емоційні «гойдалки»;
  • труднощі з концентрацією уваги;
  • відчутний брак сил та енергії;
  • загострення вже наявних хронічних хвороб.

Подібні симптоми найчастіше відзначають саме метеозалежні та метеочутливі люди.

Хто в групі ризику

Особливо уважними в період магнітних бур мають бути:

  • люди з серцево-судинними захворюваннями;
  • пацієнти з артеріальною гіпертензією;
  • метеочутливі та метеозалежні особи;
  • люди літнього віку;
  • пацієнти з хронічними неврологічними чи ендокринними порушеннями.

Як підготуватися та пом’якшити вплив

Щоб зменшити негативний вплив бур, варто заздалегідь подбати про організм:

  • дотримуватися здорового режиму дня – повноцінний сон, збалансоване харчування, по можливості уникати сильних стресів;
  • частіше бувати на свіжому повітрі, додати помірну фізичну активність і не забувати регулярно провітрювати приміщення – це допомагає стабілізувати самопочуття;
  • пити достатньо води, робити паузи для відпочинку та не перенавантажувати себе фізично, розумово й емоційно;
  • людям із хронічними захворюваннями суворо дотримуватися рекомендацій лікаря, вчасно приймати ліки та мати під рукою необхідний запас препаратів;
  • відстежувати прогнози космічної погоди та офіційні попередження науковців, щоб завчасно планувати свій день у періоди підвищеної геомагнітної активності.

