24-25 листопада прогнозується посилення геомагнітної активності – у ці дні можливі магнітні бурі, здатні впливати як на самопочуття людей, так і на роботу різної техніки. У цей період варто уважніше ставитися до свого стану здоров’я, особливо метеочутливим людям і тим, хто має хронічні захворювання серця, судин чи нервової системи.

Преса України з посиланням на РБК-Україна пояснює, які дні можуть стати потенційно небезпечними, хто належить до групи ризику та які прості кроки допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур на організм.

Прогноз магнітних бур 24-25 листопада

Згідно з даними сервісів космічної погоди, наприкінці листопада очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Хоча сильні збурення фіксуватимуться не щодня, уже з 24 листопада можливі коливання рівня G1 (Kp 4-5), а показники можуть змінюватися протягом доби.

Подібні процеси можуть мати різний ефект: від перебоїв у роботі електронних систем до появи неприємних фізичних симптомів у людей, які гостро реагують на зміни магнітного поля.

24 листопада, понеділок – очікується помірна магнітна буря, індекс Кр 4.

– очікується помірна магнітна буря, індекс Кр 4. 25 листопада, вівторок – прогнозується буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).

Що таке магнітна буря та як вона виникає

Геомагнітна буря – це стан, коли магнітне поле Землі помітно порушується через потужні потоки заряджених частинок із Сонця, найчастіше під час викидів корональної маси. Коли ці частинки досягають нашої планети, її магнітосфера деформується, «розгойдується», і внаслідок цього виникають збурення різної інтенсивності. Саме їх і називають магнітними бурями.

Силу таких збурень оцінюють за планетарним індексом Kp:

Kp 3-4 – це помірний рівень активності, при якому можливий легкий дискомфорт у чутливих людей.

Kp 5-7 і вище – це вже виражені бурі, здатні впливати як на технічні системи, так і на стан здоров’я.

Як це впливає на техніку

Під час геомагнітних бур можуть спостерігатися:

перебої в роботі супутникових систем і GPS – навігація іноді показує неточні координати або може тимчасово «зависати»;

проблеми зі зв’язком – радіоканали, інтернет-з’єднання та інші види комунікацій можуть працювати нестабільно;

коливання напруги в енергомережах – особливо у вразливих електросистемах або в періоди пікового навантаження, що підвищує ризик збоїв.

Як магнітна буря впливає на людей

Навіть відносно невелика буря здатна спровокувати у частини людей такі прояви:

головний біль;

напади мігрені;

запаморочення;

відчуття сильної втоми;

постійну сонливість;

дратівливість, емоційні «гойдалки»;

труднощі з концентрацією уваги;

відчутний брак сил та енергії;

загострення вже наявних хронічних хвороб.

Подібні симптоми найчастіше відзначають саме метеозалежні та метеочутливі люди.

Хто в групі ризику

Особливо уважними в період магнітних бур мають бути:

люди з серцево-судинними захворюваннями;

пацієнти з артеріальною гіпертензією;

метеочутливі та метеозалежні особи;

люди літнього віку;

пацієнти з хронічними неврологічними чи ендокринними порушеннями.

Як підготуватися та пом’якшити вплив

Щоб зменшити негативний вплив бур, варто заздалегідь подбати про організм:

дотримуватися здорового режиму дня – повноцінний сон, збалансоване харчування, по можливості уникати сильних стресів;

частіше бувати на свіжому повітрі, додати помірну фізичну активність і не забувати регулярно провітрювати приміщення – це допомагає стабілізувати самопочуття;

пити достатньо води, робити паузи для відпочинку та не перенавантажувати себе фізично, розумово й емоційно;

людям із хронічними захворюваннями суворо дотримуватися рекомендацій лікаря, вчасно приймати ліки та мати під рукою необхідний запас препаратів;

відстежувати прогнози космічної погоди та офіційні попередження науковців, щоб завчасно планувати свій день у періоди підвищеної геомагнітної активності.

