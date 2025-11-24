24-25 листопада прогнозується посилення геомагнітної активності – у ці дні можливі магнітні бурі, здатні впливати як на самопочуття людей, так і на роботу різної техніки. У цей період варто уважніше ставитися до свого стану здоров’я, особливо метеочутливим людям і тим, хто має хронічні захворювання серця, судин чи нервової системи.
Преса України з посиланням на РБК-Україна пояснює, які дні можуть стати потенційно небезпечними, хто належить до групи ризику та які прості кроки допоможуть зменшити негативний вплив магнітних бур на організм.
Прогноз магнітних бур 24-25 листопада
Згідно з даними сервісів космічної погоди, наприкінці листопада очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Хоча сильні збурення фіксуватимуться не щодня, уже з 24 листопада можливі коливання рівня G1 (Kp 4-5), а показники можуть змінюватися протягом доби.
Подібні процеси можуть мати різний ефект: від перебоїв у роботі електронних систем до появи неприємних фізичних симптомів у людей, які гостро реагують на зміни магнітного поля.
- 24 листопада, понеділок – очікується помірна магнітна буря, індекс Кр 4.
- 25 листопада, вівторок – прогнозується буря червоного рівня G1 (Кр 5-6).
Що таке магнітна буря та як вона виникає
Геомагнітна буря – це стан, коли магнітне поле Землі помітно порушується через потужні потоки заряджених частинок із Сонця, найчастіше під час викидів корональної маси. Коли ці частинки досягають нашої планети, її магнітосфера деформується, «розгойдується», і внаслідок цього виникають збурення різної інтенсивності. Саме їх і називають магнітними бурями.
Силу таких збурень оцінюють за планетарним індексом Kp:
- Kp 3-4 – це помірний рівень активності, при якому можливий легкий дискомфорт у чутливих людей.
- Kp 5-7 і вище – це вже виражені бурі, здатні впливати як на технічні системи, так і на стан здоров’я.
Як це впливає на техніку
Під час геомагнітних бур можуть спостерігатися:
- перебої в роботі супутникових систем і GPS – навігація іноді показує неточні координати або може тимчасово «зависати»;
- проблеми зі зв’язком – радіоканали, інтернет-з’єднання та інші види комунікацій можуть працювати нестабільно;
- коливання напруги в енергомережах – особливо у вразливих електросистемах або в періоди пікового навантаження, що підвищує ризик збоїв.
Як магнітна буря впливає на людей
Навіть відносно невелика буря здатна спровокувати у частини людей такі прояви:
- головний біль;
- напади мігрені;
- запаморочення;
- відчуття сильної втоми;
- постійну сонливість;
- дратівливість, емоційні «гойдалки»;
- труднощі з концентрацією уваги;
- відчутний брак сил та енергії;
- загострення вже наявних хронічних хвороб.
Подібні симптоми найчастіше відзначають саме метеозалежні та метеочутливі люди.
Хто в групі ризику
Особливо уважними в період магнітних бур мають бути:
- люди з серцево-судинними захворюваннями;
- пацієнти з артеріальною гіпертензією;
- метеочутливі та метеозалежні особи;
- люди літнього віку;
- пацієнти з хронічними неврологічними чи ендокринними порушеннями.
Як підготуватися та пом’якшити вплив
Щоб зменшити негативний вплив бур, варто заздалегідь подбати про організм:
- дотримуватися здорового режиму дня – повноцінний сон, збалансоване харчування, по можливості уникати сильних стресів;
- частіше бувати на свіжому повітрі, додати помірну фізичну активність і не забувати регулярно провітрювати приміщення – це допомагає стабілізувати самопочуття;
- пити достатньо води, робити паузи для відпочинку та не перенавантажувати себе фізично, розумово й емоційно;
- людям із хронічними захворюваннями суворо дотримуватися рекомендацій лікаря, вчасно приймати ліки та мати під рукою необхідний запас препаратів;
- відстежувати прогнози космічної погоди та офіційні попередження науковців, щоб завчасно планувати свій день у періоди підвищеної геомагнітної активності.
