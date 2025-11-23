Магазини EVA пропонують своїм клієнтам унікальну можливість заощадити на покупці парфумерії до 27 листопада 2025 року! Використовуйте промокод parf17 та отримайте -15% на вибрану парфумерію, повідомляє Преса України.

Умови використання промокоду

Промокод parf17 надає знижку 15% на вибрану парфумерію.

Промокод можна використовувати лише один раз на одного покупця.

Акція діє тільки для товарів, що продаються на офіційному сайті EVA.UA. Промокод не застосовується до товарів, що продаються іншими постачальниками.

Знижка не поширюється на товари, що беруть участь в акціях типу 1=2, 1+1=3, 2=4, 3=6, а також на товари, що мають інші знижки (наприклад, -50% на одну одиницю товару).

Не втрачайте шанс придбати улюблену парфумерію за вигідною ціною! Поспішайте, акція триває до 27 листопада.

Де використати промокод?

Потрібно вибрати парфумерію в магазинах EVA або на офіційному сайті EVA.UA .

або на офіційному сайті . При оформленні покупки просто введіть промокод parf17 на етапі оплати та отримайте знижку.

Не пропустіть можливість заощадити на покупках в EVA!

Також варто нагадати про великий листопадовий сейл в Епіцентрі з 3 по 27 листопада.