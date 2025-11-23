Магазини EVA пропонують своїм клієнтам унікальну можливість заощадити на покупці парфумерії до 27 листопада 2025 року! Використовуйте промокод parf17 та отримайте -15% на вибрану парфумерію, повідомляє Преса України.
Умови використання промокоду
- Промокод parf17 надає знижку 15% на вибрану парфумерію.
- Промокод можна використовувати лише один раз на одного покупця.
- Акція діє тільки для товарів, що продаються на офіційному сайті EVA.UA. Промокод не застосовується до товарів, що продаються іншими постачальниками.
- Знижка не поширюється на товари, що беруть участь в акціях типу 1=2, 1+1=3, 2=4, 3=6, а також на товари, що мають інші знижки (наприклад, -50% на одну одиницю товару).
Не втрачайте шанс придбати улюблену парфумерію за вигідною ціною! Поспішайте, акція триває до 27 листопада.
Де використати промокод?
- Потрібно вибрати парфумерію в магазинах EVA або на офіційному сайті EVA.UA.
- При оформленні покупки просто введіть промокод parf17 на етапі оплати та отримайте знижку.
Не пропустіть можливість заощадити на покупках в EVA!
Також варто нагадати про великий листопадовий сейл в Епіцентрі з 3 по 27 листопада.