Стендап «Ну, маааааам!» у Львові 11 грудня: чому варто піти на виступ Гаріпової та Короткої

11 грудня 2025 року о 19:00 у Львові відбудеться яскраве і незабутнє імпровізаційне шоу «Ну, маааааам!».
Дяченко Олена  Культура Коментарів немає2 хвилин читання
Імпровізаційне шоу «Ну, маааааам!» у Львові 11.12: чому варто піти на виступ Гаріпової та Короткої

11 грудня 2025 року о 19:00 у Львові відбудеться яскраве і незабутнє імпровізаційне шоу «Ну, маааааам!» за участю популярних медійних осіб – Наталії Гаріпової та Насті Короткої. Подія пройде в Malevich Concert Arena, і обіцяє стати справжнім святом гумору для всіх гостей, пише Преса України.

Чому варто піти на стендап «Ну, маааааам!» імпровізаційне шоу?

  • Відомі коміки. Наталя Гаріпова та Настя Коротка – одні з найупізнаваніших осіб в медіапросторі України. Їхні виступи завжди заряджають позитивом і сміхом.
  • Незвичайний погляд на звичайні ситуації. Шоу пропонує гумор, який допомагає побачити звичні материнські проблеми з іншого боку.
  • Емоційний заряд. Очікується, що ця подія не лише розсмішить, але й розчулить, адже кожна мама знайде себе у цих ситуаціях.

Щира і добра ода мамам

Материнство – це поєднання радощів і труднощів, безкінечні хвилини турботи, боротьби з побутовими дрібницями та безмежна любов до дітей. Від згорілих оладок до дитячих капризів, життя мами – це завжди випробування, але й величезне щастя. У цій програмі ви зможете посміятися з актуальних ситуацій, які знайомі кожній мамі. Шоу створене для того, щоб показати, що кожна мама – справжня героїня, яка не боїться труднощів і завжди знаходить час для радості.

Квитки на стендап «Ну, маааааам!»

Придбати квитки на подію можна через офіційний сайт Malevich Concert Arena. Ціни на квитки варіюються залежно від місця, та становлять від 350 до 700 гривень. Для зручності, також доступна онлайн покупка квитків.

Де купити квитки

  • Concert.ua — офіційний квитковий сервіс арени. Concert.ua
  • Karabas.com — ще одна популярна платформа для покупки квитків на події у Львові. KARABAS
  • Kontramarka.ua — сервіс продажу квитків з можливістю обрати місто Львів.

Не втрачайте можливість насолодитися гумором, відчути себе частиною великої родини мам і провести вечір у компанії чудових коміків!

Також ми розповідали, що у Львові відкриють школу, надруковану на 3D-принтері.

