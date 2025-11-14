З 15 листопада кожен українець зможе отримати виплату в розмірі 1000 грн. Заявки на отримання коштів можна подавати до 15 грудня цього року. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.
Як подати заявку
Зробити це можна через додаток «Дія» у розділі «Зимова підтримка». Виплати на суму 1000 грн будуть доступні для всіх громадян віком від 18 років, а також для батьків та опікунів на кожну дитину. Це зручний і швидкий спосіб отримати допомогу від держави.
Куди можна витратити кошти
Використовувати виплату можна на різні необхідні витрати, серед яких:
- оплата комунальних послуг;
- покупка ліків;
- придбання книжок;
- поповнення мобільного рахунку;
- оплата послуг пошти;
- донати на ЗСУ.
Це чудова можливість підтримати важливі послуги та допомогти Збройним силам України в цей складний час.
Важливо! Заявки можна подавати від 15 листопада до 15 грудня, тому не відкладайте подачу заяви на отримання допомоги.
