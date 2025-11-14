З 15 листопада кожен українець зможе отримати виплату в розмірі 1000 грн. Заявки на отримання коштів можна подавати до 15 грудня цього року. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ТСН.

Як подати заявку

Зробити це можна через додаток «Дія» у розділі «Зимова підтримка». Виплати на суму 1000 грн будуть доступні для всіх громадян віком від 18 років, а також для батьків та опікунів на кожну дитину. Це зручний і швидкий спосіб отримати допомогу від держави.

Куди можна витратити кошти

Використовувати виплату можна на різні необхідні витрати, серед яких:

оплата комунальних послуг;

покупка ліків;

придбання книжок;

поповнення мобільного рахунку;

оплата послуг пошти;

донати на ЗСУ.

Це чудова можливість підтримати важливі послуги та допомогти Збройним силам України в цей складний час.

Важливо! Заявки можна подавати від 15 листопада до 15 грудня, тому не відкладайте подачу заяви на отримання допомоги.

Раніше ми також розповідали про програму «Тепла зима», в рамках якої можна отримати 6500 грн допомоги від держави.