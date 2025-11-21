Close Menu
П’ятниця, 21 Листопада

Стабілізаційні відключення світла у Дніпропетровській області: графіки на 21 листопада

На 21 листопада 2025 року для Дніпропетровської області заплановано стабілізаційні відключення електричного живлення, які будуть здійснюватися по чергах.
На 21 листопада 2025 року для Дніпропетровської області заплановано стабілізаційні відключення електричного живлення, які будуть здійснюватися по чергах. Це означає, що різні райони області будуть тимчасово залишатися без світла в залежності від навантаження на енергосистему.

Відключення можуть тривати від кількох годин до півдоби, в залежності від конкретної черги, до якої належить ваш район. Такий захід є необхідним для стабілізації енергосистеми в умовах обмежених потужностей і забезпечення рівномірного розподілу електроенергії серед усіх споживачів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Графіки погодинних відключень світла на Дніпропетровщині на 21.11

  • 1.1 черга: 06:00–13:00, 16:30–23:30
  • 1.2 черга: 08:00–13:00, 16:30–23:30
  • 2.1 черга: 06:00–13:00, 16:30–20:00
  • 2.2 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00
  • 3.1 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30
  • 3.2 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30
  • 4.1 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
  • 4.2 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
  • 5.1 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
  • 5.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
  • 6.1 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00
  • 6.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

Цей графік застосовується з метою стабілізації енергосистеми в умовах високого навантаження. Важливо розуміти, що графіки є орієнтовними та можуть змінюватися протягом доби.

Що потрібно зробити

  1. Перевірка черги: Переконайтесь, що ви знаєте, до якої черги належить ваша адреса, щоб вчасно підготуватися до відключень.
  2. Заряджання техніки: Рекомендується зарядити мобільні пристрої та павербанки, а також мати автономні джерела освітлення (ліхтарі, запасні батарейки).
  3. Планування справ: Перенесіть енергозатратні справи (наприклад, прання, прасування) на години, коли електроенергія буде доступна.
  4. Підготовка бізнесу: Для бізнесів і промислових підприємств, де споживання електрики є значним, важливо враховувати можливі довші періоди відключень.
  5. Моніторинг змін: Оскільки графіки можуть змінюватися, варто слідкувати за оновленнями через офіційні канали регіональних енергокомпаній.

Така ситуація вимагає від мешканців додаткових зусиль для забезпечення комфортного життя в умовах відключень електроенергії, тому варто ретельно підготуватись до можливих змін у розкладі.

Раніше ми повідомляли, як в Миколаєві вимикатимуть світло 21 листопада.

