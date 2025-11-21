На 21 листопада 2025 року для Дніпропетровської області заплановано стабілізаційні відключення електричного живлення, які будуть здійснюватися по чергах. Це означає, що різні райони області будуть тимчасово залишатися без світла в залежності від навантаження на енергосистему.

Відключення можуть тривати від кількох годин до півдоби, в залежності від конкретної черги, до якої належить ваш район. Такий захід є необхідним для стабілізації енергосистеми в умовах обмежених потужностей і забезпечення рівномірного розподілу електроенергії серед усіх споживачів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Графіки погодинних відключень світла на Дніпропетровщині на 21.11

1.1 черга: 06:00–13:00, 16:30–23:30

1.2 черга: 08:00–13:00, 16:30–23:30

2.1 черга: 06:00–13:00, 16:30–20:00

2.2 черга: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00

3.1 черга: 00:00–06:00, 09:30–16:30, 20:00–23:30

3.2 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30

4.1 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00

4.2 черга: 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00

5.1 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

5.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

6.1 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

6.2 черга: 02:30–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00

Цей графік застосовується з метою стабілізації енергосистеми в умовах високого навантаження. Важливо розуміти, що графіки є орієнтовними та можуть змінюватися протягом доби.

Що потрібно зробити

Перевірка черги: Переконайтесь, що ви знаєте, до якої черги належить ваша адреса, щоб вчасно підготуватися до відключень. Заряджання техніки: Рекомендується зарядити мобільні пристрої та павербанки, а також мати автономні джерела освітлення (ліхтарі, запасні батарейки). Планування справ: Перенесіть енергозатратні справи (наприклад, прання, прасування) на години, коли електроенергія буде доступна. Підготовка бізнесу: Для бізнесів і промислових підприємств, де споживання електрики є значним, важливо враховувати можливі довші періоди відключень. Моніторинг змін: Оскільки графіки можуть змінюватися, варто слідкувати за оновленнями через офіційні канали регіональних енергокомпаній.

Така ситуація вимагає від мешканців додаткових зусиль для забезпечення комфортного життя в умовах відключень електроенергії, тому варто ретельно підготуватись до можливих змін у розкладі.

