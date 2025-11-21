У Миколаєві 21 листопада будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Йдеться про обмеження електропостачання для споживачів, які належать до груп 1.1–6.2, залежно від навантаження на енергосистему та доведених лімітів споживання. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал ПРУФ Миколаїв.

Зазвичай такі графіки є орієнтовними і можуть коригуватися у разі зміни ситуації в енергосистемі протягом доби. Тому мешканців закликають завчасно планувати свою діяльність, заряджати гаджети, готувати запас води та не покладатися лише на одну годину відключення. Водночас енергетики нагадують, що стабілізація енергосистеми напряму залежить від відповідального споживання електроенергії усіма користувачами.

Графіки відключення світла в Миколаєві 21.11

1.1 – 04:00 – 11:00; 14:30 – 20:30;

1.2 – 07:30 – 14:30; 18:00 – 00:00;

2.1 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 11:00; 14:30 – 21:30;

2.2 – 00:00 – 04:00; 07:30 – 14:30; 18:00 – 21:30;

3.1 – 00:30 – 04:00; 07:30 – 14:30; 18:00 – 21:30;

3.2 – 00:30 – 04:00; 07:30 – 14:30; 18:00 – 00:00;

4.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 – 07:30; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

4.2 – 00:30 – 07:30; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

5.1 – 00:00 – 00:30; 04:00 – 11:00; 14:30 – 20:30;

5.2 – 00:00 – 00:30; 04:00 – 07:30; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

6.1 – 00:00 – 04:00; 11:00 – 18:00; 21:30 – 00:00;

6.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 11:00; 14:30 – 21:30.

Фахівці традиційно нагадують, що для точного розуміння, до якої групи чи підгрупи належить конкретний будинок або підприємство, варто перевіряти інформацію в особистому кабінеті оператора системи розподілу, за номером особового рахунку чи через офіційні канали комунікації. Це дозволить співвіднести свою адресу із зазначеними групами 1.1–6.2 та краще підготуватися до можливих відключень.

Також рекомендується мати під рукою заряджені павербанки, запас батарейок для ліхтариків, автономні джерела освітлення та, за можливості, альтернативні способи приготування їжі. Особливу увагу радять приділяти людям похилого віку, сім’ям з дітьми та тим, хто використовує електрозалежне обладнання. Стежити за оновленнями щодо графіків відключень можна на офіційних сторінках енергетиків та місцевих органів влади, а також у перевірених місцевих медіа.

