Дмитро Шуров та Pianoбой – у повному складі з ексклюзивною програмою світового рівня на сцені вашого міста!

Концерт Pianoбой в Івано-Франківську відбудеться 26 листопада 2025 року о 18:30 в ККЗ Арена-центр, повідомляє Преса України.

Дмитро Шуров — артист, чиї харизма й пісні давно стали уособленням музичної магії. Кожен концерт Pianoбой — це вільний простір творчості, краси й відвертості, де живуть музика й найтонші відчуття. Тут зустрічаються знайомі композиції, народжуються прем’єри, а несподівані імпровізації разом із публікою роблять кожен виступ неповторним.

Чому варто відвідати концерт

Магія творчості, в яку занурюєшся з першого акорду.

Оновлена добірка улюблених пісень у неперевершеному виконанні.

Вечір, що навчає цінувати кожен день.

На сцені цього вечора зійдуться світова сила музики й сучасний український дух. Концерт пройде під гаслом «завтра будуть інші, а сьогодні це ми», бо музика — це завжди про те, що є тут і зараз.

Пасажі Шурова на піаніно, слова пісень, які вже стали частиною національної душі, і скрипка Мойсея Бондаренка переплетуться з ритмами найкращої ритм-секції країни та відчуттям єдності залу, створюючи атмосферу, яку неможливо забути.

Глядачі зануряться у «Полуничне Небо», пройдуть крізь «Кохання», відчують «Вітчизну», замріяно дивитимуться у «Шампанські Очі» й зрозуміють, що «Краще Що Є» — це мить, коли Pianoбой і публіка співають разом. І тоді час завмирає. Приходьте, щоб відчути це.

Ціна квитків та де їх купити

Ціни на квитки на концерт Pianoбой у Івано-Франківську варіюються від ≈ 450 грн до ≈ 1100 грн залежно від місця. Вартість включає кращі місця в залі та спеціальний доступ до ексклюзивної зони. Квитки можна придбати онлайн на Concert.ua, Karabas.com або Internet-bilet.ua.

Варто зауважити, що кількість квитків обмежена, тому краще купити їх заздалегідь, щоб гарантувати собі місце на цьому незабутньому концерті!

