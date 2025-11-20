Чорна п’ятниця вже давно вийшла за межі простої акції — це основна подія року для тих, хто планує придбати нову техніку та ґаджети. Проте, попри численні банери з обіцянками «знижки до -70%», українці щороку стикаються з питанням: де справжня вигода, а де лише ілюзія економії?

Преса України з посиланням на РБК-Україна розповідає, на яких категоріях електроніки можна реально зекономити під час Чорної п’ятниці, щоб ваші покупки були максимально вигідними.

Ноутбуки (ігрові та бізнес-класу)

Ноутбуки — одна з найбільш вигідних категорій електроніки під час Чорної п’ятниці. Найбільші знижки, які часто досягають 30-40%, стосуються моделей, випущених минулого року, з процесорами та відеокартами попереднього покоління.

Ігрові ноутбуки або бізнес-моделі з процесорами, актуальними на кінець 2025 року, але не найновішими, дозволяють отримати потужну техніку за значно меншу ціну. Наприклад, багато магазинів пропонують акції на ноутбуки з процесорами Intel 13-го або AMD 7000-ї серії. Ця техніка залишається високопродуктивною для більшості завдань, але зазвичай має великі знижки перед випуском нових флагманів.

Бездротові навушники преміум-сегменту

Бюджетні навушники отримують лише незначні знижки, але справжні вигоди можна знайти серед преміальних моделей з функцією активного шумозаглушення (ANC). Бренди активно знижують ціни на такі навушники, щоб збільшити продажі перед святами.

Це ідеальний час для покупки дорогих навушників, таких як Sony WH-1000XM5 або Bose QuietComfort, оскільки економія може досягати кількох тисяч гривень. Ці навушники — відмінний варіант як для особистого використання, так і для подарунка.

Розумні годинники та фітнес-трекери

Аксесуари для здоров’я та фітнесу, які включають сенсори та електроніку, традиційно отримують значні знижки під час Чорної п’ятниці. Оскільки моделі оновлюються щороку, купувати торішні версії за вигідною ціною — чудова можливість.

Розумні годинники попереднього покоління, такі як Apple Watch SE або Fitbit Versa 4, часто продаються за привабливими цінами, і за функціональністю вони майже не поступаються новим моделям.

Комплектуючі для ПК та монітори

Для геймерів та ентузіастів збирання ПК Чорна п’ятниця — це найкращий час для покупки дорогих компонентів. Зокрема, SSD-накопичувачі та високоякісні ігрові монітори часто пропонуються зі значними знижками.

Знижки на SSD можуть бути дуже глибокими, оскільки обсяги пам’яті постійно зростають. Ігрові монітори з високою частотою оновлення (144 Гц і вище) минулорічних моделей також часто входять у категорію товарів з найбільшими знижками.

Роботи-пилососи та «розумний» дім

Електроніка для автоматизації побуту, така як роботи-пилососи, є новою, але надзвичайно популярною категорією. У цей період продавці часто пропонують найвагоміші знижки на ці товари, щоб збільшити їхній попит.

Купівля робота-пилососа або системи «розумного» освітлення в цей період дозволяє автоматизувати домашнє господарство і покращити комфорт життя. Ці товари часто продаються за найнижчими цінами року.

Які гаджети не варто купувати на Чорну п’ятницю

Нові флагмани : Уникайте покупки нових телефонів або ноутбуків з останніми чипами (наприклад, AMD Ryzen 9000X або Intel Core Ultra 7). Такі гаджети рідко отримують значні знижки, оскільки попит на них високий.

: Уникайте покупки нових телефонів або ноутбуків з останніми чипами (наприклад, AMD Ryzen 9000X або Intel Core Ultra 7). Такі гаджети рідко отримують значні знижки, оскільки попит на них високий. Бюджетні гаджети та ноунейм електроніка: Дешеві телевізори, смартфони та аудіотехніка нижчого класу часто мають штучно завищені ціни перед розпродажем. Продавці використовують Чорну п’ятницю, щоб позбутися неякісних товарів або старих моделей.

Натомість вигідно купувати торішні флагмани або гаджети середнього класу, де знижки є реальними і відчутними.

Раніше ми розповідали, що в Епіцентрі проходить великий листопадовий сейл з 3 по 27 листопада.