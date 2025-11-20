17 листопада український серіал «Прикордонники» повернувся з другим сезоном, який отримав назву «2 курс». Третя серія вже доступна для перегляду на офіційних онлайн-платформах, повідомляє Преса України.

Що відомо про новий сезон

Події другого сезону розгортаються у 2022 році, коли герої — курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України — повертаються з фронту і знову стикаються з навчанням, випробуваннями та бойовими викликами.

У другому сезоні серіалу глядачі побачать знайомих героїв та нових персонажів. Серед ключових акторів — Володимир Ращук у ролі Івана Криницького, курсового офіцера Академії, Дмитро Павко, який втілює курсиста Андрія Абрамчука, Анастасія Іванюк — у ролі Оксани Попельнюх, Євген Ламах — як Анатолій Вільчинський та Анастасія Нестеренко — Дарина Борщевська. До них також приєдналися Дмитро Сова, Андрій Самінін і Катерина Варченко.

Де і як переглянути

Серію 3 другого сезону серіалу вже можна подивитися на платформі Kyivstar TV. Весь сезон буде доступний для перегляду саме через цей сервіс.

Чому варто переглянути

Третя серія другого сезону приносить не лише динамічні сюжетні повороти, але й глибший психологічний портрет героїв, які зіштовхуються з вибором, відповідальністю та дорослістю. Кінематографічна якість, правдоподібні військові та навчальні сцени — усе це робить серіал цікавою пропозицією для широкої аудиторії.

Не пропустіть новий поворот у житті курсантів «Прикордонників».

Раніше ми також розповідали, де дивитися 8 серію комедійного серіалу «Життя на трьох».