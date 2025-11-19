Журнал The Economist представив нову обкладинку, яка дає цікавий і пророчий погляд на майбутнє світу в 2026 році. Ця обкладинка, що виглядає як ребус, містить важливі прогнози, що стосуються глобальних тенденцій у політиці, економіці та технологіях. Зображення президента України Володимира Зеленського з біноклем на фоні танків, ракет, дронів і підводних човнів символізує глобальні кризи та напружені геополітичні ситуації, які, ймовірно, продовжуватимуть впливати на світові процеси в найближчі роки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на M.I.G.news.

Конфлікти та геополітика: виклики для миру

The Economist акцентує увагу на непередбачуваному розвитку конфліктів у різних регіонах світу. Зокрема, війна в Україні, а також кризи в Судані та М’янмі можуть не завершитися найближчим часом. Крім того, ситуація в Газі залишатиметься вразливою, навіть якщо мир удасться зберегти. На обкладинці Зеленський спостерігає за цими подіями через бінокль, що підкреслює глобальні наслідки війни в Україні, яка продовжує впливати на міжнародну політику. Ключовими гравцями у цих подіях є Росія та Китай, які активно тестують готовність США підтримувати своїх союзників. Є ймовірність, що ці країни спробують здійснити “сірі” провокації в Північній Європі та Південно-Китайському морі, що стане серйозним випробуванням для глобальних альянсів.

Європа та США: військові витрати та економічні виклики

Європейським країнам рекомендується збільшити витрати на оборону, щоб зміцнити свою безпеку та підтримати альянс з США, які також продовжують інвестувати в свою військову сферу. Водночас європейські уряди повинні підтримувати економічну стабільність, вирішуючи проблему дефіцитів і стимулюючи економічний розвиток. Окремо варто відзначити можливе зростання підтримки праворадикальних рухів у Європі, що стане серйозною загрозою для соціальної стабільності. Політики повинні бути готовими до нових випробувань, що можуть змінити підходи до управління.

Трамп і Китай: стратегічне партнерство на тлі глобальних змін

Прогноз на 2026 рік також включає аналіз політики президента США Дональда Трампа, який наголошує на принципі “Америка понад усе”. Це може відкрити нові можливості для Китаю, який зміцнює свій глобальний вплив через укладання угод з різними країнами, включаючи США. Така політика створює нові можливості для двосторонніх відносин, але й змінює баланс сил на світовій арені, особливо в контексті глобальної боротьби за лідерство.

Штучний інтелект і зміни клімату: нові технології та екологічні виклики

Зміни клімату залишаються одним із найбільших викликів для глобальної спільноти. Прогноз показує, що обмежити потепління до 1,5°C вже неможливо, і глобальні викиди, ймовірно, досягли свого піку. Проте чисті технології і інвестиції в них будуть процвітати, а компанії продовжуватимуть виконувати, а іноді навіть перевищувати кліматичні цілі.

У технологічному секторі особлива увага буде приділена інвестиціям в інфраструктуру штучного інтелекту, що може приховувати економічну слабкість США. Очікується, що цей сектор не лише стимулюватиме нові інновації, а й ставитиме під питання безпеку та етичність таких технологій.

Оземпік і нові ліки: перспективи в галузі здоров’я

В медичній сфері очікуються нові прориви в розробці препаратів для схуднення. Оземпік, який вже став популярним в багатьох країнах, отримає конкуренцію від нових і ефективніших ліків, що дозволить знизити вартість і зробить їх більш доступними для широких мас.

Геополітика та нові коаліції: старі правила перестають діяти

Остання частина прогнозу стосується змін у глобальній системі управління. Старі правила перестають діяти, і на зміну їм приходять нові “коаліції охочих”, які укладатимуть угоди в таких сферах, як оборона, торгівля та клімат. Це відкриває нові можливості для гнучкості в глобальному управлінні, але водночас ставить під питання ефективність поточних міжнародних інституцій.

