З 19 по 25 листопада в усіх супермаркетах мережі АТБ по Україні діє черговий тиждень акції «Економія». У цей період покупцям пропонують знижки до 50% на сотні найменувань щоденних продуктів та товарів для дому, повідомляє Преса України.

Акційні пропозиції діють у всіх магазинах мережі, а асортимент зі знижками може частково відрізнятися залежно від міста та конкретної торгової точки. Організатори наголошують, що акція розрахована як на планові тижневі закупи для родини, так і на точкові «вигідні» покупки кількох улюблених позицій.

Основні умови акції «Економія» в АТБ

Акція «Економія» триватиме з 19 до 25 листопада 2025 року включно, тобто сім днів. За цей час у покупців є можливість придбати товари зі значними знижками, але пропозиції діють лише за наявності продукції на полиці конкретного магазину.

Мережа окремо підкреслює, що актуальну ціну та залишки товару варто уточнювати безпосередньо в супермаркеті, адже популярні позиції можуть швидко розкупити. Частина знижок прив’язана до акційної газети та рекламних матеріалів, частина – до спеціальних цінників на стелажах. У більшості випадків акція доступна всім покупцям, а додаткові переваги можуть отримувати власники карток лояльності мережі.

Категорії товарів зі знижками

Перелік акційних позицій охоплює практично весь базовий кошик середньостатистичної родини. Серед продуктів харчування можна знайти каву та чай від відомих брендів (Carte Noire, Jacobs, «Чорна Карта», Monomax), м’ясо та курятину, ковбасні вироби, сири й молочну продукцію.

Окремі пропозиції стосуються заморожених продуктів – овочевих сумішей, броколі, крабових паличок, готової піци та рибних виробів. У блоці солодощів і снеків представлені шоколад Milka, батончики, печиво Oreo, желейні цукерки та чипси Pringles, а також різні види морозива від українських виробників.

Не залишилися без уваги й товари для дому: пральні порошки, гелі для душу, рідке мило, туалетний папір, засоби догляду за волоссям. Крім того, значну частку переліку становлять дитячі товари – підгузки Pampers та вологі серветки кількох марок.

Screenshot

Ось 15 товарів, які беруть участь в акції «Економія» в АТБ з 19 по 25 листопада (приклади з акційного каталогу):

Кукурудза 340 г «День у День» суперсолодка, ж/б. Горошок 400 г «День у День» зелений консервований, ж/б. Майонез 500 г Оліс «Провансаль Столовий» 67%, дой‑пак. Майонезний соус 500 г Оліс «Салатний» 30%, дой‑пак. Майонез 500 г Оліс «Чудовий» 50%, дой‑пак. Напій 2 л «День у День» «Тропік», ПЕТ. Напій 2 л «День у День» «Тархун», ПЕТ. Напій 2 л «День у День» «Світязь», ПЕТ. Напій 2 л «День у День» «Лимонад», ПЕТ. Напій 2 л «День у День» зі смаком персика та малини, ПЕТ. Нектар 1 л «День у День» «Мультивітамін», тетра‑пак. Підгузки 30 шт Gentle Care М для дорослих, м’яка упаковка. Сирковий батончик 43 г «Злагода» «Кокос у глазурі з ароматом карамелі» XL. Сирок глазурований 36 г «Злагода» «Шоколад та вишня». Засіб для видалення жиру 0,5 кг GALAX das PowerClean з курком‑розпилювачем, флакон.

Інші акційні товари шукайте на сайті мережі супермаркетів АТБ та безпосередньо у магазинах.

Як спланувати покупки під час акції

Щоб акція «Економія» справді допомогла заощадити, а не просто збільшити чек, варто підготуватися до походу в АТБ заздалегідь. Насамперед корисно скласти список необхідних товарів, виділивши окремо базові щоденні позиції та «запасні» покупки, які можна взяти за умови вигідної знижки. Бажано порівнювати акційну ціну не лише з попередньою, а й з вартістю за кілограм чи літр, щоб об’єктивно оцінювати вигоду.

Також варто звертати увагу на термін придатності: якщо продукт не плануєте використати найближчим часом, краще не брати надто багато. Нарешті, перед оплатою корисно швидко переглянути вміст кошика і прибрати спонтанні покупки, які не були в плані, – тоді акційний тиждень справді стане періодом реальної, а не уявної економії.

Раніше ми розповідали про акцію «Топчики тижня» в Аврорі з 17 по 23 листопада.