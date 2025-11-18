У найближчі дні Земля знову накриє хвиля геомагнітних збурень. Як прогнозують NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, 19-20 листопада очікується підвищена сонячна активність, яка може мати вплив на здоров’я людей та технічні системи. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Прогноз геомагнітних бур 19-20 листопада

Згідно з прогнозами NOAA, NASA SDO та ESA SWE:

19 листопада, середа — очікується помірна буря рівня G1 (Кр 4-5), з поступовим зниженням активності до вечора.

— очікується помірна буря рівня G1 (Кр 4-5), з поступовим зниженням активності до вечора. 20 листопада, четвер — прогнозується відносно спокійна ситуація, з незначними коливаннями.

Що таке геомагнітна буря?

Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок, що надходять від Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp:

Kp 4-5 — помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт.

— помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт. Kp 6-7 — сильна буря (G2-G3), можливі перебої в електромережах, GPS та зв’язку.

Як магнітні бурі впливають на техніку та зв’язок

Під час геомагнітної бурі можливі:

Перебої в роботі супутникових систем і GPS.

Зниження якості радіозв’язку.

Коливання напруги в енергомережах.

Збої в роботі навігаційних приладів.

Вплив магнітних бур на людей

Навіть помірні геомагнітні бурі можуть викликати:

Головний біль.

Запаморочення.

Перепади тиску.

Втому та сонливість.

Дратівливість.

Зниження концентрації уваги.

Хто в зоні ризику?

Найбільш чутливі до геомагнітних бур:

Люди з серцево-судинними захворюваннями.

Гіпертоніки.

Метеозалежні та метеочутливі.

Люди похилого віку.

Вагітні жінки.

Пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними порушеннями.

Як мінімізувати вплив бурі?

Лікарі радять:

Спати не менше 7-9 годин.

Пити достатньо води, обмежити кількість кави, алкоголю та енергетиків.

Зменшити стрес і фізичне навантаження.

Додати в раціон більше овочів, фруктів та риби, обмежити споживання солі та жирів.

Більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення.

Дотримуватись режиму прийому ліків.

Слідкувати за прогнозами та попередженнями вчених.

Таким чином, враховуючи геомагнітні бурі, важливо дбати про своє здоров’я, регулювати фізичні навантаження та стежити за прогнозами.

Раніше ми розповідали про 6 суперпродуктів з антиоксидантами, які покращать ваше здоров’я.