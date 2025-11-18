У найближчі дні Земля знову накриє хвиля геомагнітних збурень. Як прогнозують NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, 19-20 листопада очікується підвищена сонячна активність, яка може мати вплив на здоров’я людей та технічні системи. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.
Прогноз геомагнітних бур 19-20 листопада
Згідно з прогнозами NOAA, NASA SDO та ESA SWE:
- 19 листопада, середа — очікується помірна буря рівня G1 (Кр 4-5), з поступовим зниженням активності до вечора.
- 20 листопада, четвер — прогнозується відносно спокійна ситуація, з незначними коливаннями.
Що таке геомагнітна буря?
Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок, що надходять від Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp:
- Kp 4-5 — помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт.
- Kp 6-7 — сильна буря (G2-G3), можливі перебої в електромережах, GPS та зв’язку.
Як магнітні бурі впливають на техніку та зв’язок
Під час геомагнітної бурі можливі:
- Перебої в роботі супутникових систем і GPS.
- Зниження якості радіозв’язку.
- Коливання напруги в енергомережах.
- Збої в роботі навігаційних приладів.
Вплив магнітних бур на людей
Навіть помірні геомагнітні бурі можуть викликати:
- Головний біль.
- Запаморочення.
- Перепади тиску.
- Втому та сонливість.
- Дратівливість.
- Зниження концентрації уваги.
Хто в зоні ризику?
Найбільш чутливі до геомагнітних бур:
- Люди з серцево-судинними захворюваннями.
- Гіпертоніки.
- Метеозалежні та метеочутливі.
- Люди похилого віку.
- Вагітні жінки.
- Пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними порушеннями.
Як мінімізувати вплив бурі?
Лікарі радять:
- Спати не менше 7-9 годин.
- Пити достатньо води, обмежити кількість кави, алкоголю та енергетиків.
- Зменшити стрес і фізичне навантаження.
- Додати в раціон більше овочів, фруктів та риби, обмежити споживання солі та жирів.
- Більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення.
- Дотримуватись режиму прийому ліків.
- Слідкувати за прогнозами та попередженнями вчених.
Таким чином, враховуючи геомагнітні бурі, важливо дбати про своє здоров’я, регулювати фізичні навантаження та стежити за прогнозами.
