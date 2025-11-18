Close Menu
Актуально
П’ятниця, 21 Листопада

Прогноз магнітних бур 19-20 листопада: хто в зоні ризику та як вберегтися

Найближчими днями Землю знову накриє хвиля геомагнітних збурень.
Дяченко Олена  Здоров'я
У найближчі дні Земля знову накриє хвиля геомагнітних збурень. Як прогнозують NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, 19-20 листопада очікується підвищена сонячна активність, яка може мати вплив на здоров’я людей та технічні системи. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Прогноз геомагнітних бур 19-20 листопада

Згідно з прогнозами NOAA, NASA SDO та ESA SWE:

  • 19 листопада, середа — очікується помірна буря рівня G1 (Кр 4-5), з поступовим зниженням активності до вечора.
  • 20 листопада, четвер — прогнозується відносно спокійна ситуація, з незначними коливаннями.

Що таке геомагнітна буря?

Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок, що надходять від Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp:

  • Kp 4-5 — помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт.
  • Kp 6-7 — сильна буря (G2-G3), можливі перебої в електромережах, GPS та зв’язку.

Як магнітні бурі впливають на техніку та зв’язок

Під час геомагнітної бурі можливі:

  • Перебої в роботі супутникових систем і GPS.
  • Зниження якості радіозв’язку.
  • Коливання напруги в енергомережах.
  • Збої в роботі навігаційних приладів.

Вплив магнітних бур на людей

Навіть помірні геомагнітні бурі можуть викликати:

  • Головний біль.
  • Запаморочення.
  • Перепади тиску.
  • Втому та сонливість.
  • Дратівливість.
  • Зниження концентрації уваги.

Хто в зоні ризику?

Найбільш чутливі до геомагнітних бур:

  • Люди з серцево-судинними захворюваннями.
  • Гіпертоніки.
  • Метеозалежні та метеочутливі.
  • Люди похилого віку.
  • Вагітні жінки.
  • Пацієнти з хронічними неврологічними або ендокринними порушеннями.

Як мінімізувати вплив бурі?

Лікарі радять:

  • Спати не менше 7-9 годин.
  • Пити достатньо води, обмежити кількість кави, алкоголю та енергетиків.
  • Зменшити стрес і фізичне навантаження.
  • Додати в раціон більше овочів, фруктів та риби, обмежити споживання солі та жирів.
  • Більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно провітрювати приміщення.
  • Дотримуватись режиму прийому ліків.
  • Слідкувати за прогнозами та попередженнями вчених.

Таким чином, враховуючи геомагнітні бурі, важливо дбати про своє здоров’я, регулювати фізичні навантаження та стежити за прогнозами.

