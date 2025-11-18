Минулого місяця компанія Apple представила новий iPad Pro на базі чіпа M5, фактично започаткувавши оновлену лінійку своїх планшетів. Хоча ця модель не отримала надзвичайно великих нововведень, вона дає чітке уявлення про майбутні оновлення. Численні витоки дозволяють уже зараз сформувати орієнтовний план релізів наступних моделей.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

iPad Air з чипом M4

Одним з перших значних релізів 2026 року може стати оновлений iPad Air. За даними інсайдерів, цей планшет перейде на чип M4, що забезпечить значний приріст продуктивності на 10-20% порівняно з M3.

З огляду на те, що в iPad Pro на M5 Apple вперше використала власні модеми і мережеві чіпи (N1 і C1X), цілком ймовірно, що iPad Air також отримає фірмові модеми. Це дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету та забезпечить підтримку Wi-Fi 7.

Бюджетний iPad з чипом A18

Наступним у черзі на оновлення є базова версія iPad. Згідно з чутками, ця модель отримає чип A18, що стане важливою зміною, оскільки вона вперше принесе технології Apple Intelligence навіть у найдоступнішу модель планшета.

Також передбачається, що бюджетний iPad отримає модеми та мережеві чіпи Apple, подібно до iPad Air. Однією з очікуваних змін є оновлення клавіатури для цієї моделі. Зараз планшет сумісний лише з Magic Keyboard Folio, що працює тільки на рівних поверхнях і обмежує мобільність.

Оновлений iPad з чипом A18 очікується в першій половині 2026 року.

iPad mini на чипі A19 Pro та OLED-екран

Найбільше оновлення чекає на iPad mini, який стане першим оновленням цієї моделі після 2024 року. За інформацією Bloomberg, планшет отримає чип A19 Pro і, що є найбільшим оновленням, перехід на OLED-дисплей.

Реліз iPad mini очікується ближче до кінця 2026 року. Це буде важливий крок для Apple, оскільки компанія планує замінити РК-панелі на OLED у всіх моделях. Останніми роками Apple вже впровадила OLED в iPad Pro (2024) і в iPhone (починаючи з 2017 року).

Крім нового дисплея і чипсета, iPad mini може отримати поліпшений захист від води. Останнє серйозне оновлення планшета відбулося в 2021 році, і тепер, через п’ять років, Apple готується до масштабного редизайну.

Плани на майбутнє

Загалом 2026 рік обіцяє бути відносно спокійним для лінійки iPad, якщо не враховувати значне оновлення iPad mini. У майбутньому Apple планує запровадити систему охолодження з паровою камерою для iPad Pro, оснащеного чипом M6. Очікується, що цей планшет вийде на початку 2027 року, але це вже виходить за рамки поточних прогнозів.

