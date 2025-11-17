17 листопада в Україні відзначають День студента — свято, яке завжди проходить в атмосфері веселощів, жартів і дружніх побажань. Це чудовий привід для студентів зібратися разом, поділитися моментами життя та зарядитися позитивом. Преса України зібрала найкращі привітання, які піднімуть настрій і подарують радість у цей особливий день.

Привітання у прозі

Вітаю з Днем студента! Бажаю, щоб твоє життя було таким, щоб було що згадати, і чого досягти. Нехай кожен день приносить нові ідеї, сміх, надійних друзів поруч і відчуття, що ти на правильному шляху.

***

Зі святом! Нехай заліки здаються легко, викладачі розуміють, а життя дарує моменти, які завжди хочеться розповідати у компанії друзів.Бажаю натхнення, легких ранків і сил навіть тоді, коли попереду важка сесія. Студентство — це час, коли можна все. Користуйся цим на максимум!

***

З Днем студента! Нехай кави вистачає, стипендія приходить вчасно, а настрою завжди більше, ніж завдань. Студенте, це твій найкращий час! Насолоджуйся ним і нехай все буде добре!

З Днем студента

Прикольні привітання на День студента

З Днем студента! Нехай викладачі ставлять високі бали, навіть коли вперше тебе бачать!

Вітаю! Нехай кожен предмет буде легшим, ніж підйом о восьмій ранку.

Хай настрій буде як Wi-Fi у гуртожитку після ремонту — стабільно високий і без збоїв!

Зі святом! Бажаю, щоб у твоєму житті були лише “заліки”, і жодних “прогулів”!

Короткі привітання на День студента

З Днем студента! Нехай мрії ростуть швидше, ніж кількість завдань.

Бажаю легких пар, добрих людей і великих планів на майбутнє.

Студент — це стан душі. Нехай цей стан приносить лише радість!

Вітаю! Хай життя буде таким же яскравим, як студентські вечірки!

З Днем студента

Привітання в віршах

Студент сьогодні свято має,

Хай мрії в небо підіймає,

Хай буде сміх, здійсняться мрії,

І щоб не марні всі зусилля!

Легкими будуть хай завдання,

Щоб сесія без хвилювання!

***

***

З Днем студента тебе я вітаю,

у цей нелегкий для країни час.

Тому максимально щиро бажаю,

щоб всі вороги покинули нас!

Хай знання тобі даються без зусиль,

І не згасає вчитись бажання!

І не діє жодна зі спокус,

коли йдеться про навчання!

З Днем студента

Що відомо про свято

День студента — це свято молодості, свободи і віри у власні можливості. Це момент, коли людина робить свої перші дорослі кроки, обирає майбутню професію, зустрічає однодумців і формує свій шлях. Студенти завжди були рушієм змін, задаючи тон суспільству, мріючи сміливо та не боячись помилок.

Це також день для вшанування освіти та поваги до тих, хто здобуває знання і створює нові ідеї. Це свято не тільки офіційне, але й теплий привід для веселих привітань, підняття настрою та згуртування студентської спільноти.

