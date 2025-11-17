17 листопада в Україні відзначають День студента — свято, яке завжди проходить в атмосфері веселощів, жартів і дружніх побажань. Це чудовий привід для студентів зібратися разом, поділитися моментами життя та зарядитися позитивом. Преса України зібрала найкращі привітання, які піднімуть настрій і подарують радість у цей особливий день.
Привітання у прозі
Вітаю з Днем студента! Бажаю, щоб твоє життя було таким, щоб було що згадати, і чого досягти. Нехай кожен день приносить нові ідеї, сміх, надійних друзів поруч і відчуття, що ти на правильному шляху.
***
Зі святом! Нехай заліки здаються легко, викладачі розуміють, а життя дарує моменти, які завжди хочеться розповідати у компанії друзів.Бажаю натхнення, легких ранків і сил навіть тоді, коли попереду важка сесія. Студентство — це час, коли можна все. Користуйся цим на максимум!
***
З Днем студента! Нехай кави вистачає, стипендія приходить вчасно, а настрою завжди більше, ніж завдань. Студенте, це твій найкращий час! Насолоджуйся ним і нехай все буде добре!
Прикольні привітання на День студента
- З Днем студента! Нехай викладачі ставлять високі бали, навіть коли вперше тебе бачать!
- Вітаю! Нехай кожен предмет буде легшим, ніж підйом о восьмій ранку.
- Хай настрій буде як Wi-Fi у гуртожитку після ремонту — стабільно високий і без збоїв!
- Зі святом! Бажаю, щоб у твоєму житті були лише “заліки”, і жодних “прогулів”!
Короткі привітання на День студента
- З Днем студента! Нехай мрії ростуть швидше, ніж кількість завдань.
- Бажаю легких пар, добрих людей і великих планів на майбутнє.
- Студент — це стан душі. Нехай цей стан приносить лише радість!
- Вітаю! Хай життя буде таким же яскравим, як студентські вечірки!
Привітання в віршах
Студент сьогодні свято має,
Хай мрії в небо підіймає,
Хай буде сміх, здійсняться мрії,
І щоб не марні всі зусилля!
Легкими будуть хай завдання,
Щоб сесія без хвилювання!
***
З Днем студента тебе я вітаю,
у цей нелегкий для країни час.
Тому максимально щиро бажаю,
щоб всі вороги покинули нас!
Хай знання тобі даються без зусиль,
І не згасає вчитись бажання!
І не діє жодна зі спокус,
коли йдеться про навчання!
***
Що відомо про свято
День студента — це свято молодості, свободи і віри у власні можливості. Це момент, коли людина робить свої перші дорослі кроки, обирає майбутню професію, зустрічає однодумців і формує свій шлях. Студенти завжди були рушієм змін, задаючи тон суспільству, мріючи сміливо та не боячись помилок.
Це також день для вшанування освіти та поваги до тих, хто здобуває знання і створює нові ідеї. Це свято не тільки офіційне, але й теплий привід для веселих привітань, підняття настрою та згуртування студентської спільноти.
