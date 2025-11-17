Український серіал «Прикордонники. 2 курс» повертається на екрани з другим сезоном, а перша серія вже вважається однією з найочікуваніших телевізійних подій осені 2025 року. Новий сезон продовжує історію курсантів Національної академії Державної прикордонної служби, які після служби на передовій повертаються до навчання, щоб завершити свій шлях до офіцерських погонів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Перший Новинний.

Дія тепер переноситься в літо 2022 року, коли герої мають заново адаптуватися до умов навчання після фронту.Водночас творці серіалу обіцяють більше драми, бойових епізодів і внутрішніх конфліктів між курсами. Другий сезон зберігає документальну достовірність, адже історія як і раніше базується на реальному досвіді українських прикордонників.

Про що буде 1 серія нового сезону

Прем’єрна 1 серія 2 сезону має стати містком між уже відомими подіями й новим етапом у житті головних героїв. Глядачі побачать, як Анатолій, Андрій, Дарина та їхні товариші повертаються в академію після служби на фронті й намагаються знову звикнути до навчального розпорядку.

На перший план виходять теми адаптації до «мирного» життя, відчуття провини перед тими, хто залишився на передовій, та пошук нового сенсу в навчанні. Додаткової напруги додає поява нового викладача, який замінює улюбленого наставника Криницького і не відразу знаходить спільну мову з курсантами.

Уже з першої серії глядачам показують, що спокій в академії буде недовгим, адже на тлі суперництва між курсами зберігається загроза нових атак і бойових викликів.

Актори та головні персонажі другого сезону

Одним із головних факторів успіху «Прикордонників» залишається акторський склад, у якому чимало чинних військовослужбовців. У центрі історії знову Іван Криницький у виконанні Володимира Ращука — офіцера, який поєднує реальний бойовий досвід із акторською грою і в новому сезоні більше працює з першокурсниками.

Серед курсантів глядачі знову побачать Андрія Абрамчука (Дмитро Павко), Анатолія Вільчинського (Євген Ламах), Дарину Борщевську (Анастасія Нестеренко) та Оксану Попельнюх (Анастасія Іванюк).

До ключового складу долучається Дмитро Сова, який у 2 сезоні втілює нового викладача й фактично стає «іспитом» для курсантів на дорослість.

Також у ролі керівництва академії повертаються Андрій Самінін, Катерина Варченко та інші актори, які вже полюбилися аудиторії за першим сезоном.

Коли і де дивитись 2 сезон

За офіційною інформацією, прем’єра «Прикордонники. 2 курс» відбудеться 17 листопада 2025 року. Другий сезон міститиме 24 серії, які виходитимуть у форматі серіального марафону на платформі Київстар ТБ, де всі епізоди будуть доступні для перегляду онлайн.

Над серіалом працюють FILM.UA разом із партнерами з попереднього сезону, а проєкт і далі підтримує Національна академія ДПСУ.

Для телеглядачів запланована також ефірна трансляція на НТН у традиційному вечірньому слоті, як це було з першим сезоном, однак конкретний розклад канал оголошує окремо.

Чому варто подивитися прем’єрну серію

Перший епізод 2 сезону «Прикордонників» – це можливість знову зустріти улюблених героїв і побачити, як їх змінила війна. Серіал поєднує емоційну драму, бойові сцени, гумор і щирі історії дружби та кохання, не відриваючись від реалій воєнного часу. Головні ролі виконують актори, які самі мають військовий досвід, що додає історії особливої правдивості та глибини.

Для глядачів це не просто черговий серіал, а можливість побачити, як формується нове покоління українських офіцерів і якою ціною дається кожне їхнє рішення. Саме тому прем’єрна серія другого сезону обіцяє стати сильним емоційним стартом нової глави цієї історії.

