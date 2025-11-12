«Життя на трьох» — український комедійний серіал, що розповідає історію трьох чоловіків, які через обставини змушені ділити одну квартиру. Кожен з них має свій характер, життя, і стилістику — від студента‑гульвіси до айтішника. Це історія про те, як в одному помешканні можна пережити кумедні ситуації, повсякденні труднощі та знайти справжню дружбу, передає Преса України.

Сюжет 7 серії

У сьомій серії серіалу герої стикаються з новими труднощами, коли кожен з них намагається знайти баланс між кар’єрними амбіціями та побутовими проблемами. Вони потрапляють у нові комічні ситуації, пов’язані з їхніми особистими життями, а також зі спільним житлом. Ця серія розвиває сюжет, додаючи більше драматичних елементів, але в класичному стилі серіалу — через гумор і ситуації, у яких герої потрапляють разом.

Актори серіалу

Головні ролі в серіалі виконують:

Кирило Ганін — айтішник, який зіткнувся з несподіваними проблемами у житті.

Альберт Малик — студент‑гульвіса, що змушений вчитися самостійно.

Артем Вірьовка — сценарист, котрий намагається впорядкувати своє життя після розчарувань.

Також у серіалі грають відомі українські актори: Сергій Петько, Олександр Погребняк, Світлана Штанько.

Де дивитися онлайн

Серіал «Життя на трьох» доступний для перегляду на платформі SWEET.TV. Кожен епізод можна дивитися в будь-який час на зручних пристроях, таких як смартфон, планшет, ноутбук або смарт-телевізор. Прем’єра серіалу відбулася 17 жовтня 2025 року, а нові серії виходять щотижня.

Чому варто подивитися

Цей серіал варто переглянути тим, хто шукає легке і водночас змістовне кіно з гумором, що відображає сучасне життя. Він демонструє проблеми, з якими зіштовхуються молоді люди у великому місті, і як вони долають труднощі завдяки підтримці один одного. Гумор серіалу поєднується з реалістичними ситуаціями, які часто відбуваються в житті кожного.

