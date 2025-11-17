Згідно з прогнозами NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, знову очікується хвиля геомагнітних збурень, яка охопить Землю 17-18 листопада. У цей час сонячна активність може бути нестабільною, що, ймовірно, позначиться не лише на самопочутті людей, але й на роботі техніки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Прогноз геомагнітних бур 17-18 листопада

Згідно з прогнозами NOAA, NASA SDO та ESA SWE, геомагнітні бурі будуть наступними:

17 листопада, понеділок – очікується помірна активність, можливі спалахи рівня G1 (Кр 4-5).

– очікується помірна активність, можливі спалахи рівня G1 (Кр 4-5). 18 листопада, вівторок – буря рівня G1-G2 (Кр 5-6), найбільша активність буде у другій половині дня.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок, які надходять від Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp, де:

Kp 4-5 – помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт.

– помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт. Kp 6-7 – сильна буря (G2-G3), можуть виникати збої в електричних мережах, GPS і зв’язку.

Вплив на техніку та зв’язок

Під час геомагнітних бур можуть виникати такі проблеми з технікою:

Перебої в роботі супутникових систем і GPS.

Зниження якості радіозв’язку.

Коливання напруги в енергомережах.

Збої в роботі навігаційних приладів.

Як бурі впливають на людей

Навіть помірні магнітні бурі можуть викликати наступні симптоми:

Головний біль.

Запаморочення.

Перепади тиску.

Втома.

Сонливість.

Дратівливість.

Зниження концентрації.

Хто в зоні ризику

Найбільш чутливими до геомагнітних коливань є:

Люди з серцево-судинними захворюваннями.

Гіпертоніки.

Метеозалежні та метеочутливі люди.

Люди похилого віку.

Вагітні жінки.

Пацієнти з хронічними неврологічними чи ендокринними розладами.

Як мінімізувати вплив бурі

Лікарі дають кілька рекомендацій, щоб полегшити стан під час магнітних бур:

Спати не менше 7-9 годин.

Пити достатньо води, зменшити споживання кави, відмовитися від алкоголю і енергетиків.

Зменшити стрес, фізичне і психологічне навантаження.

У раціон додати більше овочів, фруктів і риби, обмежити вживання солі та жирів.

Більше гуляти на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.

Дотримуватися режиму прийому ліків, якщо це необхідно.

Слідкувати за прогнозами і попередженнями вчених про геомагнітні бурі.

Таким чином, попри те, що магнітні бурі можуть бути непомітними для більшості людей, важливо бути обізнаними і вживати заходів для збереження самопочуття під час їхнього виникнення.

