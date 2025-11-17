Згідно з прогнозами NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, знову очікується хвиля геомагнітних збурень, яка охопить Землю 17-18 листопада. У цей час сонячна активність може бути нестабільною, що, ймовірно, позначиться не лише на самопочутті людей, але й на роботі техніки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.
Прогноз геомагнітних бур 17-18 листопада
Згідно з прогнозами NOAA, NASA SDO та ESA SWE, геомагнітні бурі будуть наступними:
- 17 листопада, понеділок – очікується помірна активність, можливі спалахи рівня G1 (Кр 4-5).
- 18 листопада, вівторок – буря рівня G1-G2 (Кр 5-6), найбільша активність буде у другій половині дня.
Що таке магнітна буря
Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок, які надходять від Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp, де:
- Kp 4-5 – помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт.
- Kp 6-7 – сильна буря (G2-G3), можуть виникати збої в електричних мережах, GPS і зв’язку.
Вплив на техніку та зв’язок
Під час геомагнітних бур можуть виникати такі проблеми з технікою:
- Перебої в роботі супутникових систем і GPS.
- Зниження якості радіозв’язку.
- Коливання напруги в енергомережах.
- Збої в роботі навігаційних приладів.
Як бурі впливають на людей
Навіть помірні магнітні бурі можуть викликати наступні симптоми:
- Головний біль.
- Запаморочення.
- Перепади тиску.
- Втома.
- Сонливість.
- Дратівливість.
- Зниження концентрації.
Хто в зоні ризику
Найбільш чутливими до геомагнітних коливань є:
- Люди з серцево-судинними захворюваннями.
- Гіпертоніки.
- Метеозалежні та метеочутливі люди.
- Люди похилого віку.
- Вагітні жінки.
- Пацієнти з хронічними неврологічними чи ендокринними розладами.
Як мінімізувати вплив бурі
Лікарі дають кілька рекомендацій, щоб полегшити стан під час магнітних бур:
- Спати не менше 7-9 годин.
- Пити достатньо води, зменшити споживання кави, відмовитися від алкоголю і енергетиків.
- Зменшити стрес, фізичне і психологічне навантаження.
- У раціон додати більше овочів, фруктів і риби, обмежити вживання солі та жирів.
- Більше гуляти на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.
- Дотримуватися режиму прийому ліків, якщо це необхідно.
- Слідкувати за прогнозами і попередженнями вчених про геомагнітні бурі.
Таким чином, попри те, що магнітні бурі можуть бути непомітними для більшості людей, важливо бути обізнаними і вживати заходів для збереження самопочуття під час їхнього виникнення.
