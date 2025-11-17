Close Menu
Актуально
Підписатися
Понеділок, 17 Листопада

Прогноз магнітних бур на 17-18 листопада: якою буде сонячна активність

Згідно з прогнозами NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, знову очікується хвиля геомагнітних збурень, яка охопить Землю 17-18 листопада.
Дяченко Олена  Здоров'я Коментарів немає2 хвилин читання
Прогноз магнітних бур на 17-18 листопада: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-18 листопада: якою буде сонячна активність

Згідно з прогнозами NOAA, ESA SWE та SpaceWeather, знову очікується хвиля геомагнітних збурень, яка охопить Землю 17-18 листопада. У цей час сонячна активність може бути нестабільною, що, ймовірно, позначиться не лише на самопочутті людей, але й на роботі техніки. Про це повідомляє Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Прогноз геомагнітних бур 17-18 листопада

Згідно з прогнозами NOAA, NASA SDO та ESA SWE, геомагнітні бурі будуть наступними:

  • 17 листопада, понеділок – очікується помірна активність, можливі спалахи рівня G1 (Кр 4-5).
  • 18 листопада, вівторок – буря рівня G1-G2 (Кр 5-6), найбільша активність буде у другій половині дня.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це реакція магнітного поля Землі на потік заряджених частинок, які надходять від Сонця. Інтенсивність бурі вимірюється за шкалою Kp, де:

  • Kp 4-5 – помірна буря (G1), можливий легкий дискомфорт.
  • Kp 6-7 – сильна буря (G2-G3), можуть виникати збої в електричних мережах, GPS і зв’язку.

Вплив на техніку та зв’язок

Під час геомагнітних бур можуть виникати такі проблеми з технікою:

  • Перебої в роботі супутникових систем і GPS.
  • Зниження якості радіозв’язку.
  • Коливання напруги в енергомережах.
  • Збої в роботі навігаційних приладів.

Як бурі впливають на людей

Навіть помірні магнітні бурі можуть викликати наступні симптоми:

  • Головний біль.
  • Запаморочення.
  • Перепади тиску.
  • Втома.
  • Сонливість.
  • Дратівливість.
  • Зниження концентрації.

Хто в зоні ризику

Найбільш чутливими до геомагнітних коливань є:

  • Люди з серцево-судинними захворюваннями.
  • Гіпертоніки.
  • Метеозалежні та метеочутливі люди.
  • Люди похилого віку.
  • Вагітні жінки.
  • Пацієнти з хронічними неврологічними чи ендокринними розладами.

Як мінімізувати вплив бурі

Лікарі дають кілька рекомендацій, щоб полегшити стан під час магнітних бур:

  • Спати не менше 7-9 годин.
  • Пити достатньо води, зменшити споживання кави, відмовитися від алкоголю і енергетиків.
  • Зменшити стрес, фізичне і психологічне навантаження.
  • У раціон додати більше овочів, фруктів і риби, обмежити вживання солі та жирів.
  • Більше гуляти на свіжому повітрі і провітрювати приміщення.
  • Дотримуватися режиму прийому ліків, якщо це необхідно.
  • Слідкувати за прогнозами і попередженнями вчених про геомагнітні бурі.

Таким чином, попри те, що магнітні бурі можуть бути непомітними для більшості людей, важливо бути обізнаними і вживати заходів для збереження самопочуття під час їхнього виникнення.

Раніше ми розповідали про 8 перевірених способів швидко зняти біль у горлі.

Post Views: 19
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.