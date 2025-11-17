5 грудня 2025 року в Білій Церкві відбудеться великий сольний концерт українського співака VOLKANOV. У п’ятничний вечір з 18:00 до 20:00 мешканці та гості міста зможуть провести дві години в компанії харизматичного артиста, який упевнено завойовує сучасну українську сцену. Захід пройде в палаці культури «Росава», що розташований за адресою: Біла Церква, вул. Леваневського, 53. Організатори обіцяють живий звук, якісне світлове шоу та максимально комфортні умови для глядачів. Концерт стане хорошою нагодою завершити робочий тиждень у приємній атмосфері музики та емоцій, повідомляє Преса України.

Діма Волканов: шлях від «Х-Фактора» до власних хітів

Діма Волканов – молодий український співак і композитор, який стрімко набирає популярність. Його рідне місто – тимчасово окупований Бердянськ, і ця особиста історія додає його творчості особливого змісту та емоційної глибини. Широка публіка вперше дізналася про артиста після участі у 9-му сезоні телешоу «X-Фактор», де він запам’ятався сильним вокалом і щирою подачею. Сьогодні Волканов активно розвиває сольну кар’єру, сам пише музику і тексти до своїх пісень, поєднуючи сучасне звучання з ліричними сюжетами. Його творчість уже вийшла за межі телевізійного проєкту і впевнено утверджується на великих концертних майданчиках країни.

Чому варто відвідати концерт VOLKANOV

Цей концерт у Білій Церкві обіцяє стати не просто виступом, а повноцінною музичною подією. VOLKANOV готує велику програму, у якій поєднає свої найвідоміші хіти та зовсім нові композиції. Глядачі зможуть відчути потужну, але водночас світлу енергетику артиста, який завжди працює на сцені на максимум. Атмосфера заходу обіцяє бути теплою, домашньою та дуже щирою, адже співак багато спілкується з публікою, ділиться історіями створення пісень і підтримує живий контакт із залом. Для багатьох це буде можливість почути улюблені треки наживо та відкрити для себе нові роботи виконавця.

Переваги концерту особливо відчують ті, хто любить сучасну українську поп-музику з емоційними текстами:

яскравий представник нової хвилі української сцени;

велика концертна програма з хітами і прем’єрами;

живе виконання та щирий контакт з публікою;

тепла дружня атмосфера й позитивний настрій на весь вечір;

можливість підтримати українського артиста та музичний фронт.

Пісні, які пролунають зі сцени

Під час концерту в Білій Церкві пролунають уже відомі пісні, а також треки, написані Дімою Волкановим у період повномасштабної війни. Серед них – хіти «Пиши мені», «Як моя любов», «Наречена», «Намалюю» та інші композиції, які слухачі добре знають за цифровими платформами та радіоефірами. Окремої уваги заслуговує пісня «Намалюю», що зібрала понад мільйон переглядів на YouTube та увійшла до топ-чартів. У живому виконанні ці треки звучать ще емоційніше, адже кожен виступ артист доповнює імпровізаціями та особистими зверненнями до залу. Для слухачів це шанс почути улюблену музику по-новому.

Квитки на концерт: ціна та де придбати

Організатори повідомляють, що вартість квитків на концерт VOLKANOV у Білій Церкві стартує приблизно від 350 гривень, залежно від обраного сектору та місця в залі. Чим ближче до сцени та кращий огляд, тим вищою може бути ціна, проте загалом квиткова політика залишається доступною для широкої аудиторії. Придбати квитки можна онлайн на сайтах популярних квиткових сервісів – Concert.ua, Karabas, Kontramarka. Також продаж здійснюється в касі палацу культури «Росава» за адресою вул. Леваневського, 53, де можна отримати додаткову інформацію про розсадку та наявність місць. Рекомендується не відкладати покупку на останній момент, адже кількість квитків обмежена.

Атмосфера вечора та зустріч з артистом

Окремим бонусом для шанувальників стане можливість сфотографуватися з Дімою Волкановим після концерту. Такі миті живого спілкування важливі і для артиста, і для глядачів, адже дозволяють відчути справжній зв’язок між сценою та залом. VOLKANOV відомий своєю відкритістю, вдячністю слухачам та щирим ставленням до кожного, хто приходить на його виступи. Організатори обіцяють, що цей вечір подарує багато посмішок, емоцій і теплих спогадів, які надовго залишаться з кожним, хто завітає до ПК «Росава» 5 грудня.

