Українське реаліті-шоу «Зрадники» продовжує тримати інтригу та нарощувати напругу з кожним новим епізодом. Третій випуск, який вийде 14 листопада 2025 року, стане одним із ключових у сезоні, адже саме з нього починається справжнє загострення гри між «вірними» та «зрадниками», передає Преса України.
Проєкт знімається в атмосферному замку Шенборнів на Закарпатті — локація нагадує старовинний детектив, де кожен крок викликає підозру, а кожен погляд може стати приводом для викриття. Усі 22 учасники ізольовані від зовнішнього світу і змушені покладатися лише на інтуїцію, логіку та міжособистісну взаємодію, адже серед них діють приховані «зрадники».
Що було в попередніх випусках
Перші два випуски задали високий градус напруги. Глядачі вже стали свідками формування перших союзів, появи підозр і перших маніпуляцій. Уночі «зрадники» зробили свої перші кроки — хтось із «вірних» таємно вибув із гри, що спричинило хвилю недовіри. На радіусі обговорень і голосувань почали вимальовуватися перші «підозрювані», хоча більшість учасників ще намагаються триматися нейтрально.
Що чекає у 3-му випуску
Новий епізод обіцяє бути насиченим, адже саме на цьому етапі гравці починають усвідомлювати реальні масштаби гри. Третя серія міститиме одразу кілька ключових моментів:
- Нічне усунення від «зрадників»
Глядачі побачать, кого саме «зрадники» вирішили прибрати після напружених попередніх подій. Це стане сильним поштовхом для нової хвилі підозр і звинувачень.
- Наростаюча недовіра серед «вірних»
Дружні союзи почнуть хитатися. Деякі учасники вже відчують на собі тиск групи, а атмосфера стане значно жорсткішою. Будуть і перші відкриті конфлікти.
- Нові випробування й командні завдання
Учасникам доведеться проявити уважність, стратегічне мислення та вміння працювати під психологічним пресингом. Це може вивести на чисту воду найемоційніших чи найпідозріліших гравців.
- Неочікуване голосування
Цей епізод може подарувати перше велике розчарування, адже деякі гравці, які здавалися «чистими», опиняться в центрі уваги. Голосування може стати переломним і зовсім змінити хід гри.
Загалом третій випуск виглядатиме як старт справжньої війни стратегій: кожен крок, слово чи прояв емоцій можуть стати причиною для викриття або, навпаки, вміло прикритим сигналом «зрадника».
Коли і де дивитися 3-й випуск «Зрадників»
Нову серію можна буде подивитися 14 листопада 2025 року. Офіційна платформа для перегляду — SWEET.TV, де випуск з’явиться одразу після прем’єри.
Глядачі зможуть переглядати епізод на будь-якому зручному пристрої — смартфоні, ноутбуку, Smart TV або планшеті, а також у будь-який час після виходу.
Чому цей випуск важливий
Епізод №3 стане першим справжнім поворотним моментом сезону. Саме тут з’являються перші сильні конфлікти, а тон гри стає жорсткішим. Далі кожне рішення може коштувати комусь місця у проєкті, а кожен необережний крок — розкриття передчасної стратегії.
Як і в класичних психологічних трилерах, найцікавіше лише починається.
