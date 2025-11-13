Українське реаліті-шоу «Зрадники» продовжує тримати інтригу та нарощувати напругу з кожним новим епізодом. Третій випуск, який вийде 14 листопада 2025 року, стане одним із ключових у сезоні, адже саме з нього починається справжнє загострення гри між «вірними» та «зрадниками», передає Преса України.

Проєкт знімається в атмосферному замку Шенборнів на Закарпатті — локація нагадує старовинний детектив, де кожен крок викликає підозру, а кожен погляд може стати приводом для викриття. Усі 22 учасники ізольовані від зовнішнього світу і змушені покладатися лише на інтуїцію, логіку та міжособистісну взаємодію, адже серед них діють приховані «зрадники».

Що було в попередніх випусках

Перші два випуски задали високий градус напруги. Глядачі вже стали свідками формування перших союзів, появи підозр і перших маніпуляцій. Уночі «зрадники» зробили свої перші кроки — хтось із «вірних» таємно вибув із гри, що спричинило хвилю недовіри. На радіусі обговорень і голосувань почали вимальовуватися перші «підозрювані», хоча більшість учасників ще намагаються триматися нейтрально.

Що чекає у 3-му випуску

Новий епізод обіцяє бути насиченим, адже саме на цьому етапі гравці починають усвідомлювати реальні масштаби гри. Третя серія міститиме одразу кілька ключових моментів:

Нічне усунення від «зрадників»

Глядачі побачать, кого саме «зрадники» вирішили прибрати після напружених попередніх подій. Це стане сильним поштовхом для нової хвилі підозр і звинувачень.

Наростаюча недовіра серед «вірних»

Дружні союзи почнуть хитатися. Деякі учасники вже відчують на собі тиск групи, а атмосфера стане значно жорсткішою. Будуть і перші відкриті конфлікти.

Нові випробування й командні завдання

Учасникам доведеться проявити уважність, стратегічне мислення та вміння працювати під психологічним пресингом. Це може вивести на чисту воду найемоційніших чи найпідозріліших гравців.

Неочікуване голосування

Цей епізод може подарувати перше велике розчарування, адже деякі гравці, які здавалися «чистими», опиняться в центрі уваги. Голосування може стати переломним і зовсім змінити хід гри.

Загалом третій випуск виглядатиме як старт справжньої війни стратегій: кожен крок, слово чи прояв емоцій можуть стати причиною для викриття або, навпаки, вміло прикритим сигналом «зрадника».

Коли і де дивитися 3-й випуск «Зрадників»

Нову серію можна буде подивитися 14 листопада 2025 року. Офіційна платформа для перегляду — SWEET.TV, де випуск з’явиться одразу після прем’єри.

Глядачі зможуть переглядати епізод на будь-якому зручному пристрої — смартфоні, ноутбуку, Smart TV або планшеті, а також у будь-який час після виходу.

Чому цей випуск важливий

Епізод №3 стане першим справжнім поворотним моментом сезону. Саме тут з’являються перші сильні конфлікти, а тон гри стає жорсткішим. Далі кожне рішення може коштувати комусь місця у проєкті, а кожен необережний крок — розкриття передчасної стратегії.

Як і в класичних психологічних трилерах, найцікавіше лише починається.

Раніше ми також розповідали, коли вийде 5 випуск «Холостяк-14» та що підготували творці шоу.