14 листопада 2025 року на Кіровоградщині діятиме погодинний графік відключень електроенергії, запроваджений за розпорядженням НЕК «Укренерго». У компанії «Кіровоградобленерго» зазначили, що обмеження стосуються всієї області й розподілені за чергами споживачів, щоб рівномірно зменшити навантаження на енергосистему.

Енергетики просять жителів уважно стежити за оновленнями та планувати свій день із урахуванням можливих перерв у електропостачанні. Наголошується, що графік може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі протягом доби. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Суспільне».

На 14 листопада передбачені такі часові проміжки відключень електроенергії за чергами:

Черга 1.1: 06-08, 10-13, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24

Черга 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Черга 3.2: 02-04, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Черга 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 15-18, 20-22

Черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 6.1: 04-06, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 19-22

В «Кіровоградобленерго» попереджають, що у разі одночасного застосування аварійних вимкнень та погодинного графіка тривалість відключення може збільшуватися. Сам графік щодня актуалізується, і зміни публікують на офіційному сайті оператора, а також на сторінках компанії у Facebook та в Telegram.

Обстріл РФ в ніч на 14 листопада

Додатково ситуацію ускладнюють наслідки нічного обстрілу області російськими військами. У ніч проти 14 листопада в Новоукраїнському районі була пошкоджена лінія електропередач, через що місто Новоукраїнка та ще 16 населених пунктів залишилися без електропостачання. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, зазначивши, що на місці працюють аварійні бригади «Кіровоградобленерго».

За його словами, фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло людям, але строки повного відновлення залежать від масштабів пошкоджень. Водночас у регіоні нагадують, що масовані ракетні та дронові удари по енергетичній інфраструктурі України залишаються головною причиною дефіциту потужності та вимушених обмежень.

Жителів Кіровоградщини закликають завчасно заряджати телефони, павербанки й іншу необхідну техніку, мати запас води та ліхтарики або свічки на випадок тривалих відключень. Також рекомендують переносити енергоємні побутові справи, як-от прання чи прасування, на години, коли світло точно буде за графіком.

Підприємства й установи мають планувати свою роботу з урахуванням погодинних відключень, зокрема організовувати резервні джерела живлення для критично важливої інфраструктури. Енергетики наголошують, що дотримання графіків та економне споживання електроенергії допомагає уникнути неконтрольованих аварійних вимкнень. Місцеву владу та населення просять уважно стежити за офіційними каналами інформування, не поширювати неперевірені чутки і зберігати спокій навіть у разі можливих змін у графіках.

