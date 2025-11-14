У п’ятницю, 14 листопада, у Києві діятимуть планові обмеження електропостачання за погодженими графіками. Для споживачів тривалість кожного періоду без електроенергії становитиме до чотирьох годин поспіль. Відключення будуть запроваджуватися по чергах, залежно від того, до якої групи віднесений конкретний будинок чи об’єкт.

Про запровадження таких режимів повідомляє Преса України з посиланням на енергетичну компанію ДТЕК. У компанії наголосили, що графіки були оновлені з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі та доступних потужностей. Споживачам рекомендують заздалегідь перевірити, до якої черги вони належать, та планувати свою діяльність, виходячи з оприлюднених інтервалів.

Згідно з оновленими даними, на 14 листопада передбачені такі часові проміжки відключень електроенергії за чергами:

1.1 черга – електроенергію відключатимуть з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

1.2 черга – електроенергію відключатимуть з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

2.1 черга – електроенергію відключатимуть з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

2.2 черга – електроенергію відключатимуть з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

3.1 черга – електроенергію відключатимуть з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

3.2 черга – електроенергію відключатимуть з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

4.1 черга – електроенергію відключатимуть з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

4.2 черга – електроенергію відключатимуть з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;

5.1 черга – електроенергію відключатимуть з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

5.2 черга – електроенергію відключатимуть з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

6.1 черга – електроенергію відключатимуть з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

6.2 черга – електроенергію відключатимуть з 03:30 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

Масований удар по енергетичній інфраструктурі

України став основною причиною запровадження жорсткіших графіків відключень. Вночі 8 листопада російські війська здійснили масштабну атаку по українських енергооб’єктах, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети типу «Кинджал» і «Калібр». Унаслідок цієї атаки енергосистема зазнала суттєвих пошкоджень, що й спричинило дефіцит потужності та необхідність обмежень для споживачів.

Як зазначили в «Центренерго», обстріл, здійснений тієї ночі, став наймасштабнішим за весь час повномасштабного вторгнення. Теплові електростанції компанії – Зміївська та Трипільська – змушені були повністю зупинити виробництво електроенергії. Це додатково ускладнило балансування енергосистеми та підвищило навантаження на інші генеруючі потужності.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що енергетичні компанії вже розпочали роботи з відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС. Водночас жодних деталей щодо термінів чи обсягів відновлення міністр наразі не розкрила, посилаючись на чутливість інформації в умовах війни. За її словами, фахівці працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджені об’єкти.

Крім того, в понеділок, 10 листопада, російська армія продовжила завдавати ударів по українських енергетичних об’єктах, що ще більше ускладнило ситуацію в енергосекторі. Уже 11 листопада було зафіксовано нову хвилю атак по енергоінфраструктурі одразу в трьох регіонах – Харківській, Одеській та Донецькій областях. Це, своєю чергою, змусило енергетиків продовжити практику планових відключень для збереження стабільності енергосистеми.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала програма «Тепла зима», в рамках якої можна отримати 6500 грн допомоги від держави.