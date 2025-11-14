Шоу «Холостяк» — це популярне українське реаліті, де дівчата з різних куточків країни змагаються за серце головного героя, а кожен етап шоу приносить нові емоції, виклики та несподіванки. Однією з яскравих учасниць 14-го сезону стала Юлія Коренюк, яка, як професійний fashion-фотограф, привернула увагу своєю творчістю, харизмою та прагненням знайти справжнє партнерство. Сьогодні Преса України з посиланням на НВ розповість, що відомо про професію та особисте життя дівчини.

Біографія

Юлії Коренюк 35 років, вона народилася у 1990 році в Одесі. За освітою вона юристка, але пізніше вирішила змінити професію та присвятила себе фотографії. На сьогоднішній день Юлія — одна з найвідоміших fashion-фотографок в Україні, яка працює з численними брендами, бере участь у міжнародних фотопроєктах і викладає у сфері фотографії.

Юлія Коренюк

Кар’єра

Юлія вже понад десять років займається професійною зйомкою в модній індустрії. Її роботи публікуються у різних модних виданнях, а також вона активно співпрацює з міжнародними брендами. Відома не тільки як фотограф, а й як наставник — Юлія навчає молодих фахівців фотографії та креативу.

Юлія Коренюк

Instagram

Юлія активно веде свій Instagram, де ділиться роботами, backstage-фото з фотосесій, а також моментами свого повсякденного життя. Її акаунт є популярним серед шанувальників фотографії та моди.

Особисте життя

Юлія має сина, якому близько 7 років. Вона часто ділиться враженнями від материнства, підкреслюючи важливість балансу між кар’єрою та сім’єю. Щодо особистого життя, Юлія шукає не просто романтичні стосунки, а глибоке партнерство, яке базується на спільних інтересах та творчих цінностях.

Юлія з сином

Участь у шоу “Холостяк 14”

Юлія стала учасницею 14-го сезону популярного шоу “Холостяк”. Вона відразу привернула увагу Тараса Цимбалюка, головного героя шоу, своїм творчим підходом до знайомства. З фотоапаратом у руках, вона не лише показала свою професію, але й продемонструвала бажання знайти справжній емоційний зв’язок.

Юлія з Тарасом Цимбалюком

У своїх інтерв’ю вона зазначала, що на шоу хоче знайти не просто романтику, а глибоке і щире партнерство. Юлія стала однією з найбільш яскравих і обговорюваних учасниць сезону.

