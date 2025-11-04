17 жовтня розпочався новий сезон популярного романтичного реаліті-шоу «Холостяк», головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Загалом участь у проєкті взяли 26 дівчат, які пройшли кастинг, однак після першої вечірки знайомств у шоу залишилося лише 16 учасниць. Преса України з посиланням на НВ розповідає про одну з учасниць – вчительку алгебри та геометрії Яну Андрієнко.

Біографія

Яні Андрієнко 29 років, народилася і живе у Києві. Вона має вищу освіту за спеціальністю «математика» та закінчила фізико-математичний факультет педагогічного університету. З дитинства проявляла любов до точних наук і мріяла стати вчителем, що згодом стало її професійним покликанням.

Яна Андрієнко

Кар’єра

Яна працює вчителькою алгебри та геометрії у київській гімназії, де також обіймає посаду заступниці директора з навчально-виховної роботи. Вона готує старшокласників до іспитів, організовує навчальний процес і бере активну участь у шкільних заходах. Своїм прикладом демонструє, що сучасний педагог може бути одночасно професійним, креативним і харизматичним. У вільний час Яна займається танцями та боксом — це допомагає їй підтримувати фізичну форму та знімати стрес після робочих днів.

Участь у шоу «Холостяк»

У 2025 році Яна стала учасницею 14-го сезону популярного телепроєкту «Холостяк», де головним героєм є актор Тарас Цимбалюк. Вона вирішила подати заявку на шоу, щоб вийти за межі звичного життя та дати шанс справжнім почуттям. Колеги та учні підтримали її участь, зазначаючи, що вона заслуговує на щастя й щирі стосунки. Вже під час першої вечірки знайомств Яна привернула увагу своєю щирістю, спокоєм і природністю. Глядачі відзначають, що саме вона виглядає найбільш зрілою та врівноваженою серед інших учасниць.

Зустріч з Цимбалюком

Особисте життя

До участі у шоу Яна не перебувала у тривалих стосунках, але зізнається, що мріє про сім’ю та дітей. Вона прагне знайти чоловіка, який буде надійною опорою, розумним, цілеспрямованим і відповідальним. У розмовах Яна підкреслює, що справжні почуття для неї важливіші за зовнішність чи статус. Цікаво, що до шоу вона вже зустрічала Тараса Цимбалюка випадково, але тоді не наважилася з ним заговорити.

Instagram

У Instagram Яна активного веде сторінку. Її акаунт відображає активне й гармонійне життя: фото з уроків, подорожей, спортивних тренувань і стильних фотосесій. Вона часто ділиться мотиваційними думками, надихає підписників бути собою та цінувати щирість у людях.

Яна на шоу «Холостяк»

Сьогодні Яна Андрієнко — одна з найпомітніших учасниць сезону «Холостяк-2025». Її природність, освіченість і життєва мудрість вже зробили її фавориткою глядачів, а участь у шоу стала для неї новою сторінкою як у професійному, так і в особистому житті.

